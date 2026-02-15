El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a ciertos habitantes de la República Mexicana debido a las lluvias pronosticadas para el lunes 16 y martes 17 de febrero en distintas entidades federativas del país. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima informó que solo algunos estados mexicanos se verán afectados por el agua, debido a la influencia de un sistema anticiclónico que mantendrá tiempo estable en gran parte del territorio azteca pero limitará la dispersión de contaminantes. De acuerdo a la información publicada por el SMN, durante el domingo 15 de febrero el frente frío núm. 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el norte del golfo de México, dejando de afectar al país. No obstante, la entidad mantiene el foco de atención en la masa de aire frío asociada al frente, que favorecerá rachas de viento de 60 a 80 km/h en costas de Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; además de un refrescamiento de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México. Si bien se mantendrá tiempo estable en gran parte de la República Mexicana debido a que prevalecerá un sistema anticiclónico, la entrada de humedad del océano Pacífico y un canal de baja presión en el interior del país, ocasionarán intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas y lluvias aisladas con bancos de niebla en la región central del país, Tabasco y San Luis Potosí. Para el lunes 16 y martes 17 de febrero, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se establecerá sobre el occidente y centro del país, propiciando tiempo estable, con escasa probabilidad de lluvia e incremento de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, el lunes se aproximará un nuevo frente frío por el estado de Baja California, asociándose con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical. A partir del martes y durante el miércoles, ambos sistemas se localizarán sobre el noroeste de México y continuarán interaccionando con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando rachas fuertes a muy fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana. Asimismo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California. El pronóstico de lluvias que se mantiene vigente para el lunes 16 y martes 17 de febrero pone el foco en los siguientes estados: