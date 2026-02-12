Pese a que México es la segunda economía más importante en América Latina, la adopción que registra en Inteligencia Artificial (IA) apenas un 17.8% convirtiéndolo en uno de los países con mediana participación en esta tecnología. De acuerdo con el reporte “IA Difussion” de Microsoft, México es el quinto país con adopción de esta tecnología a nivel Latinoamérica, en un listado liderado por Uruguay, Colombia, Panamá, Chile y Argentina. El análisis de Microsoft, que mide el número de población económicamente activa que utiliza la IA para su proceso laboral, refiere que este ratio también se refleja en el crecimiento económico. Aunque el porcentaje de México esté bajo, este mostró un incremento de 1.1 puntos porcentuales al pasar de 16.7% a 17.8%, de la primera mitad de 2025 frente a la segunda mitad de ese mismo año. Al compararse con otros países de Latinoamérica, la adopción mexicana queda por encima de Ecuador con un 17.7% y Brasil con 17.1%, según cifras del estudio. De manera global, la adopción de IA siguió creciendo en la segunda mitad de 2025 en 1.2 puntos porcentuales. “Las naciones que han invertido de forma temprana y constante en infraestructura digital siguen liderando. Los Emiratos Árabes Unidos y Singapur vuelven a ocupar los dos primeros puestos, seguidos de Noruega, Irlanda, Francia y España. La mayoría de los demás países apenas experimentaron cambios, lo que refuerza la saturación de los primeros puestos de la lista”, se lee en el documento. Para Manuel Pliego, director de Governor Affairs Microsoft, dijo a medios de comunicación que la adopción de la IA marcará una tendencia en el crecimiento económico de los países y, entre mayor sea la adopción a estas tecnologías, el crecimiento también se puede incentivar. Sin embargo, destacó que existe una serie de factores que será relevante desarrollar y definir como el rol de los gobiernos donde se delineen reglas claras para inversión y despliegue de IA y los eventos geopolíticos. “Se requieren ejes y principios claros de gobernanza y derechos humanos”, explicó. El listado de Microsoft destaca a Emiratos Árabes Unidos con un 64% de adopción, seguido de Singapur, Noruega e Irlanda. De manera global,México se ubicó en el sitio 56 de 74 que va de mayor a “mediana” adopción. De acuerdo con el reporte “IA Difusión” de Microsoft, México es el sexto país con adopción de esta tecnología a nivel Latinoamérica, en un listado liderado por República Dominicana, Uruguay, Colombia, Panamá, Chile y Argentina.