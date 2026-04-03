Para este viernes 2 de abril, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó por condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones de Colombia. De esta manera continúan las lluvias durante el fin de semana XL por Semana Santa. Las precipitaciones y lluvias se intensificarán en gran parte del país, con mayor intensidad en las regiones Andina, sur de la Pacífica y sur de la Amazonía. Las autoridades y la población están en alerta por el posible riesgo de deslizamientos, inundaciones y afectaciones a la movilidad. Para este viernes, la institución prevé distintas intensidades de lluvias según la región y departamento. Se esperan lluvias moderadas a fuertes, especialmente en el oriente, con acumulados importantes en Nariño y Cauca, mientras que en el Valle del Cauca y el sur de Chocó predominarán lluvias moderadas, con posibilidad de eventos localmente intensos. Se estiman precipitaciones entre moderadas y fuertes en: En la región Caribe se prevén lluvias ligeras a moderadas en el sur, incluyendo el sur de Bolívar, Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras que en el norte y nororiente predominarán condiciones secas, aunque no se descartan eventos aislados de mayor intensidad. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y algunas lluvias en el área marítima. En la Orinoquía se anticipa un incremento de lluvias en Meta, Vichada y el occidente de Casanare, y en la Amazonía se prevén precipitaciones en amplios sectores, con mayor intensidad en Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Guainía y Amazonas. Ante las alertas por deslizamientos, el Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones y población en general: Para conocer el estado de los corredores viales del país, se invita a consultar las herramientas interactivas VI@JERO SEGURO, #767, @numeral767 en X y la página web https://www.invias.gov.co/.