Durante el cierre de mercados de este viernes, 3 de abril de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.57, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.43% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.64 pesos y un mínimo de 20.64 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.14%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.22%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. sin embargo, hubo algunos momentos de recuperación que sugieren cierta estabilidad temporal. en general, la tendencia predominante ha sido negativa, lo que podría reflejar factores económicos desfavorables. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.53%, es menor que la volatilidad anual del 8.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días. Este aumento se refleja en un -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado valor de manera constante. A medida que la tendencia se mantiene al alza, es probable que los inversores se sientan más optimistas sobre la estabilidad económica de la zona euro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en esta tendencia. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.