El Gobierno podrá suspender a los conductores que presten su licencia de conducir a otras personas.

Conducir con una licencia que no es propia puede considerarse una irregularidad en México, ya que la norma general exige portar un documento propio y vigente.

Sin embargo, la sanción concreta no es igual en todo el país, porque depende del reglamento de tránsito de cada entidad.

Estado de México: la sanción sí está en el reglamento

En Estado de México, la normativa contempla de forma explícita el caso. El Reglamento de Tránsito estatal establece que permitir que la licencia sea utilizada por otra persona es una de las causas de suspensión.

De acuerdo con el nuevo Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad del Estado de México, esta conducta puede dejar sin licencia hasta por seis meses tanto a conductores particulares como a operadores del transporte público.

Para quienes manejan unidades de transporte público, la sanción es aún más estricta: la licencia se suspende de manera inmediata si se comprueba que el operador permitió que otra persona usara su licencia, su permiso provisional o su certificado médico-toxicológico.

CDMX y el resto del país: la responsabilidad recae en el conductor

En la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito no sanciona al propietario por prestar su vehículo, siempre que quien lo conduzca cumpla con los requisitos legales, entre ellos, portar una licencia vigente.

El riesgo aparece cuando la persona que conduce no tiene licencia propia. En ese caso, la multa puede ir de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Si la licencia está cancelada o suspendida, la sanción sube a 180 UMA, más de 20 mil pesos, y el vehículo puede ser enviado al corralón.

En otras entidades, como Jalisco, la legislación vigente no establece una sanción específica para este supuesto, más allá de las reglas generales sobre suspensión de licencia por acumulación de infracciones o resolución judicial.

Pueden retener la licencia de conducir de estos conductores en todo el país. Magnific

Cada persona debe revisar el reglamento vigente en su estado, ya que las consecuencias varían según la entidad donde circule.

Por ahora, no existe una ley federal que imponga de manera uniforme una sanción a nivel nacional por prestar la licencia de conducir.