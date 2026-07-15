El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creado en 1995 y en funciones desde 1997. Su función principal es aplicar la legislación fiscal y aduanera, recaudar impuestos y combatir la evasión fiscal y el contrabando.

Además, el SAT administra el padrón de contribuyentes, regula la emisión de facturas electrónicas y supervisa el comercio exterior a través de las aduanas.

¿Cuándo puede el SAT embargar una cuenta bancaria?

De acuerdo con el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el SAT puede embargar bienes, incluidas las cuentas bancarias, cuando una persona o empresa no ha pagado un adeudo fiscal. Esto ocurre cuando el crédito fiscal ya fue determinado, notificado y no ha sido cubierto ni garantizado dentro del plazo legal.

Para que proceda, debe existir un crédito fiscal firme, es decir, que no haya sido impugnado o que ya haya agotado sus vías de defensa. El contribuyente cuenta con 30 días hábiles para pagar o garantizar el crédito tras recibir la notificación. Si no lo hace, el SAT puede iniciar un procedimiento administrativo de ejecución, cuyo primer paso puede ser el embargo de cuentas bancarias.

El Gobierno confiscará cuentas bancarias y otros bienes personales de ciudadanos y extranjeros que retrasen el pago de cierto tipo de deuda.

Para llevar a cabo el embargo, el SAT debe emitir una orden expresa contenida en un acta o mandamiento escrito, firmada por un ejecutor fiscal, con el fundamento y la motivación legal del acto. Las cuentas que pueden embargarse incluyen cuentas de cheques, de ahorro, de nómina, inversiones y otros instrumentos financieros en instituciones reguladas, las cuales están obligadas a bloquear y retener los fondos hasta cubrir el monto adeudado.

Qué puede hacer un contribuyente si le embargan sus bienes

El artículo 157 del CFF establece que ciertos bienes son inembargables, como las herramientas de trabajo necesarias para la subsistencia.

Un contribuyente afectado puede interponer un recurso de revocación, presentar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o solicitar un amparo si considera que el embargo es indebido.

El embargo de cuentas es una medida que el SAT utiliza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y asegurar que los ingresos tributarios lleguen al erario federal cuando los adeudos no se cubren dentro del plazo legal. Cumplir a tiempo evita problemas legales y financieros, así como el bloqueo del acceso a recursos personales o empresariales.