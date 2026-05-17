El gobierno de Alaska mantiene vigente una normativa que forma parte del código estatal de control de bebidas alcohólicas y establece obligaciones directas para propietarios y empleados de los locales. La misma genera sanciones económicas y problemas legales para bares, restaurantes y otros establecimientos que permitan el ingreso o permanencia de personas visiblemente alcoholizadas. La ley establece que una “persona ebria” no puede ingresar ni permanecer conscientemente dentro de un local con licencia para vender alcohol. Además, los propietarios, empleados o agentes del establecimiento tienen prohibido permitir que una persona alcoholizada entre, permanezca o continúe consumiendo bebidas alcohólicas dentro del lugar. La normativa también impide que una persona en estado de ebriedad trabaje sirviendo alcohol o manipulando bebidas alcohólicas dentro del establecimiento. En algunos casos, si la persona se niega a retirarse y representa un riesgo para sí misma o para terceros, la policía puede intervenir y trasladarla bajo custodia preventiva. El código estatal indica que el titular de la licencia puede ser considerado responsable incluso por acciones cometidas por empleados o agentes dentro del local. Entre las penalizaciones aparecen multas administrativas de al menos 250 dólares para infracciones vinculadas al control de personas alcoholizadas dentro de los establecimientos. Además, las autoridades regulatorias pueden iniciar procedimientos que afecten la licencia comercial del negocio en casos reiterados o graves. La ley también abre la puerta a posibles responsabilidades civiles si un establecimiento permite que una persona claramente intoxicada siga consumiendo alcohol y luego provoque daños o accidentes. En Alaska, este tipo de regulación forma parte de las llamadas “Dram Shop Laws”, utilizadas para responsabilizar a vendedores de alcohol por determinadas conductas de clientes intoxicados.