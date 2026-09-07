Se aproxima una ola de frío polar este lunes 7 y el martes 8 de septiembre: récord de temperaturas bajas, sensación térmica y fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua anticipa un comienzo de semana con condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de México. Para este lunes 7 y martes 8 de septiembre, el pronóstico contempla lluvias de distinta intensidad, con algunas zonas donde podrían registrarse precipitaciones muy fuertes a intensas.

Durante este lunes 7 de septiembre, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. También se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en distintas entidades del centro, occidente, sur y sureste del país.

El escenario incluye además descargas eléctricas y posible caída de granizo, mientras que algunas regiones podrían registrar encharcamientos e inundaciones debido a las precipitaciones. El SMN también prevé rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en diferentes zonas.

El pronóstico para el martes 8 de septiembre

Para el martes 8, las lluvias continuarán en varias entidades. El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el norte y centro de Veracruz, el norte de Puebla y el norte de Jalisco.

Se aproxima una ola de frío polar este lunes 7 y el martes 8 de septiembre: récord de temperaturas bajas, sensación térmica y fuertes ráfagas de viento. SMN

A su vez, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

Viento y temperaturas

El pronóstico también contempla rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en diferentes regiones del territorio mexicano. Estas condiciones se sumarán al escenario de lluvias previsto para ambas jornadas.

En cuanto a las temperaturas, el lunes se esperan máximas de entre 40 y 45 °C en sectores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.