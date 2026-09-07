Conducir en la Ciudad de México implica seguir reglas estrictas. La normativa vigente establece que quien acumule tres infracciones en un año puede perder temporalmente su licencia para conducir.

De acuerdo con el artículo 68 de la ley, la autoridad puede suspender el uso de la licencia o el permiso por un periodo de seis meses a tres años. Uno de los supuestos contemplados es justamente acumular tres infracciones a la ley o sus reglamentos en el transcurso de un año.

Esta suspensión temporal no es la única causa contemplada. También aplica cuando el conductor causa daño a terceros o a sus bienes sin resarcirlo, así como en los casos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos, que tienen un tratamiento específico dentro del mismo artículo.

Por orden del Reglamento de Tránsito mexicano quitarán la licencia de conducir a quienes acumulen tres de estas infracciones en un año. Shutterstock

Alcohol y narcóticos: sanciones más severas

La ley distingue entre una primera y una segunda sanción por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos. Por la primera ocasión, la suspensión es de un año, y la persona queda obligada a someterse, a su costa, a un tratamiento de combate a las adicciones en una institución especializada.

Por la segunda ocasión, en un periodo menor a tres años, la suspensión se extiende a tres años, con la misma obligación de tratamiento. Si estas conductas se repiten, la ley contempla la cancelación definitiva de la licencia, de acuerdo con el artículo 67.

Qué pasa si se infringe la suspensión

Mientras dure la suspensión, no se podrá reexpedir ningún permiso o licencia, según el artículo 69. Además, si la persona conduce durante ese periodo, la ley prevé una sanción equivalente a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en la Ciudad de México, y el vehículo es remitido al depósito vehicular.

La normativa también aclara que quienes tengan una licencia suspendida no podrán conducir en territorio de la Ciudad de México, aunque cuenten con un permiso vigente expedido en otra entidad o país.