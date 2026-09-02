Con tormentas en gran parte de México, SENER pide hacer esto de inmediato para evitar riesgos eléctricos.

Cada año, México enfrenta una combinación de fenómenos meteorológicos que pueden convertir la lluvia en un período de riesgo especial: tormentas eléctricas, rayos, lluvias intensas y ciclones tropicales que afectan distintas regiones del territorio nacional.

En este contexto, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron el primer mapa nacional que relaciona la actividad eléctrica atmosférica con la vulnerabilidad social de las comunidades.

Según datos de la Secretaría de Salud, recogidos en el estudio " Mapeo del riesgo de rayos en México: Integrando peligros naturales y vulnerabilidad social" , entre 1998 y 2021 se registraron 2470 fallecimientos por rayos en la selva amazónica .

Imagen ilustrativa IA Gemini / Canva

El Estado de México encabeza la lista con 539 muertes, seguido de Oaxaca con 206, Michoacán con 168 y Guerrero con 133.

El cabello también se distribuye uniformemente. La investigación indica que las zonas de mayor preocupación se ubican principalmente frente a la Sierra Madre Occidental, la costa del Pacífico y las regiones central y costera del país. Además, el 82,1% de los incidentes registrados ocurrieron en municipios clasificados como de riesgo “alto” o “muy alto” , debido a la combinación de actividad eléctrica y vulnerabilidad social.

Tormentas eléctricas Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Estas son las zonas donde se concentra el mayor riesgo de exposición a los rayos

El Estado mexicano se presenta como la entidad con mayor número de fallas registradas durante el periodo analizado. Dentro de su territorio, los municipios con mayor número de “eventos” fueron Villa Victoria, con 30; San Felipe del Progreso, con 27; Ixtlahuaca, con 23, y Toluca, con 22. Para los investigadores, un evento corresponde a la caída de un rayo en un área donde puede causar una o más muertes.

El mapa también identifica una concentración de recursos en otras regiones del país. Oaxaca, Michoacán y Guerrero se encuentran entre las entidades con mayor número de desastres, mientras que la Sierra Madre Occidental y distintas zonas centrales presentan condiciones favorables para la formación de tormentas eléctricas durante las lluvias.

Se acerca un diluvio histórico con lluvias intensas, tormenta eléctrica y ráfagas de viento de 70 km/h, cuáles son las zonas en alerta máxima Fuente: Shutterstock

La tormenta aumenta la amenaza en México

El remolino mexicano desempeña un papel importante en la formación de tormentas. Durante el invierno, la combinación de humedad, calor superficial y características topográficas favorece la formación de tormentas eléctricas, especialmente en la Sierra Madre Occidental y las regiones central y sur del país.

Pero la presencia de rayos no explica por sí sola la mortalidad. El estudio considera factores como la educación, el acceso a servicios, la calidad de vida, la infraestructura y las condiciones de pobreza para determinar la vulnerabilidad de cada municipio. Los investigadores explican que “hay aspectos humanos que dominan y modulan el riesgo de muchos fenómenos” , una conclusión que nos permite comprender por qué dos comunidades expuestas a tormentos similares pueden enfrentar consecuencias muy diferentes.

Rayos, lluvias y ciclones: el tiempo cambia según la región

El panorama meteorológico en México es particularmente diferente. Si bien las tormentas eléctricas representan una amenaza recurrente en las zonas montañosas y del centro-sur del país, las costas del Pacífico y del Golfo también están expuestas a ciclones tropicales, lluvias torrenciales, fuertes vientos y condiciones climáticas adversas. Un ejemplo reciente fue la tormenta tropical Boris, que en junio de 2026 provocó lluvias torrenciales en las regiones de Guerrero y Oaxaca, y lluvias intensas en Jalisco, Colima y Michoacán.

Sin embargo, el mapa de la UNAM no establece que una ciudad sea más peligrosa por huracanes y rayos simultáneamente : su objetivo específico es mitigar el riesgo de muerte por descargas eléctricas. Lo que sí se observa es que gran parte de las regiones que experimentan fuertes lluvias también pueden sufrir tormentas eléctricas asociadas a sistemas meteorológicos intensos. Por lo tanto, la prevención debe considerar tanto las condiciones atmosféricas como las características sociales de cada comunidad.

El trabajo de Alejandro Jaramillo Moreno y Christian Domínguez Sarmiento resalta precisamente esta relación. Los autores informan que su investigación representa, según saben, “la primera estimación del riesgo de mortalidad relacionada con las rayas en México que considera tanto a la persona peligrosa como a la vulnerable” .

El hallazgo es especialmente relevante para las zonas rurales, donde muchas personas trabajan al aire libre y pueden verse obligadas a evacuar cuando se desata una tormenta de nieve. La propia UNAM advierte que “muchas zonas rurales enfrentan altos niveles de vulnerabilidad social” , relacionados con deficiencias educativas, servicios limitados, infraestructura insuficiente y vidas que no ofrecen la protección adecuada ante las tormentas.

Por lo tanto, la cifra de 2470 muertes entre 1998 y 2021 no debe leerse únicamente como un registro histórico. El estudio exhaustivo que permite identificar dónde coinciden altos niveles de actividad social y alta vulnerabilidad social posibilita una mejor gestión de las acciones de prevención, infraestructura, educación y respuesta ante emergencias.