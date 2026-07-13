Una disputa por la exportación de una obra atribuida a la pintora mexicana Frida Kahlo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. El máximo tribunal deberá resolver un caso que se considera clave para definir el alcance de la protección del patrimonio artístico y cultural de México .

El conflicto se originó cuando las autoridades culturales negaron el permiso para sacar la pieza del país. La decisión se basó en que la obra forma parte del patrimonio artístico nacional, por lo que no puede abandonar México de manera definitiva.

La propietaria impugnó la decisión

Ante esta negativa, la propietaria de la obra impugnó la resolución administrativa. Su argumento central es que la restricción vulnera su derecho de propiedad y le impide disponer libremente del cuadro, incluida la posibilidad de venderlo en el extranjero.

Después de varios recursos judiciales, el expediente terminó en manos de la Suprema Corte. Ahí se analizará si las facultades del Estado para preservar bienes de valor cultural tienen prioridad sobre los derechos de quien posee la obra.

El litigio, además, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los mecanismos que protegen el legado artístico mexicano. También cuestiona el alcance de las normas que regulan la salida de obras consideradas de interés patrimonial hacia otros países.

El litigio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los mecanismos que protegen el legado artístico mexicano. Banco Santander

Un precedente para el patrimonio cultural

La resolución que emita el tribunal podría marcar un precedente importante. Esto aplicaría a futuros conflictos relacionados con la exportación de bienes culturales y ayudaría a definir los criterios que deberán seguir las autoridades cuando se trate de piezas con relevancia histórica o artística.

Frida Kahlo (1907-1954) es una de las artistas mexicanas más reconocidas en el mundo. Sus obras alcanzan regularmente cifras millonarias en el mercado internacional del arte, lo que convierte cualquier controversia sobre su patrimonio en un asunto de gran repercusión, tanto cultural como jurídica.