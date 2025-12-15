La Suprema Corte podría ratificar el control de los militares en AIFA y Mexicana de Aviación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé analizar el 6 de enero de 2026 la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que otorga al Ejército mexicano el control total de Mexicana de Aviación y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En la segunda sesión del año, el Pleno tiene programado discutir un proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el cual propone validar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) opere tanto el AIFA como la aerolínea estatal.

El planteamiento respalda la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, normas que fueron impugnadas por legisladores de oposición.

¿Cuál es la polémica del control militar en AIFA y Mexicana de Aviación?

Diputadas y senadores argumentaron que dichas disposiciones vulneran la Constitución al generar competencia desleal en el sector aeroportuario y propiciar posibles prácticas monopólicas por parte del Estado. También señalaron irregularidades en el proceso legislativo mediante el cual se aprobaron las reformas.

En el pasado, este tipo de fallas procedimentales bastaban para invalidar automáticamente una norma, conforme a un criterio que ya no está vigente. La actual integración de la SCJN decidió eliminar ese precedente para revisar cada caso y determinar si las irregularidades denunciadas tienen efectos constitucionales.

En el proyecto se sostiene que los señalamientos sobre competencia desleal no constituyen un problema de constitucionalidad, sino, en todo caso, de su eventual aplicación. Esta misma está regulada y supervisada por la propia Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil.

¿Qué debatirá la Suprema Corte en 2026?

Además del caso de Mexicana de Aviación y el AIFA, la ministra Ortiz Ahlf tiene enlistado otro proyecto relacionado con las reformas a la Ley General de Salud que dieron origen al IMSS-Bienestar, aprobadas el 28 de abril de 2023 durante la jornada legislativa conocida como el “viernes negro”.

Ese día, el entonces presidente López Obrador se reunió con legisladores para presentar un paquete de iniciativas orientadas a desaparecer diversos organismos autónomos, como el INAI.

En su momento, ministros de la anterior Suprema Corte consideraron que ese proceso resultaba inconstitucional.

Por otro lado, el Pleno también discutirá un proyecto del ministro Irving Huerta Betanzos derivado de una impugnación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con la asignación de plazas sin respetar el Sistema de Carrera del organismo.