OpenAI inicia en México la fase piloto de los anuncios en ChatGPT. El modelo publicitario marca un nuevo paso en la estrategia comercial de la compañía en uno de sus mercados con mayor crecimiento. La fase piloto de su modelo de publicidad en América Latina, inicia con México y Brasil, país que dio a conocer que se suma al piloto esta semana.

En el mundo, el modelo que busca conectar a las empresas con los usuarios en momentos de búsqueda de información y toma de decisiones ya se está probando en mercados como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Japón y Corea del Sur.

Este modelo, dice la empresa de inteligencia artificial (IA), no altera las respuestas generadas por la inteligencia artificial.

Durante esta etapa, los anuncios aparecerán únicamente para usuarios mayores de 18 años que utilicen los planes Free y Go de ChatGPT. Los clientes de los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Education continuarán utilizando la plataforma sin publicidad.

México forma parte de los 10 mercados con más usuarios activos semanales de ChatGPT, una posición que, de acuerdo con OpenAI, lo convierte en un entorno atractivo para probar un modelo de anuncios basado en conversaciones y contexto, en lugar de búsquedas tradicionales.

“México es uno de los mercados digitales más dinámicos de América Latina y tiene una oportunidad única de ayudar a definir cómo la publicidad puede integrarse de forma útil y responsable en las experiencias de IA”, afirmó Dave Dugan, Head of Global Ads Solutions de OpenAI en un comunicado difundido por la compañía.

El ejecutivo agregó que la empresa busca trabajar de cerca con agencias y anunciantes locales para desarrollar una propuesta que genere valor tanto para los usuarios como para empresas mexicanas de distintos tamaños.

Como parte del piloto participan algunas de las principales agencias del mercado mexicano, entre ellas Dentsu, Publicis, WPP y Omnicom, con una implementación gradual que permitirá ajustar el modelo conforme se obtengan aprendizajes del mercado local.

Para la industria publicitaria, la incorporación de anuncios dentro de ChatGPT representa un cambio en la manera en que las marcas pueden acercarse a los consumidores, particularmente en un entorno donde las decisiones de compra comienzan durante una conversación con inteligencia artificial.

En este sentido, Ivonne Muriel, Executive Director, Media Management Delivery en WPP Media LATAM, declaró que “la llegada de anuncios a ChatGPT permitirá a las marcas conectar con las personas de una manera más relevante, contextual y oportuna. En un mundo donde las decisiones de compra comienzan cada vez más dentro de una conversación, esta innovación representa una importante ventaja competitiva para nuestros clientes”.

Además del acceso mediante agencias, OpenAI anunció que en los próximos días habilitará en México una plataforma de autoservicio para anunciantes. Desde ella será posible crear, administrar, medir y optimizar campañas, controlar presupuestos, consultar métricas de desempeño y gestionar la facturación, con el objetivo de facilitar el acceso también a pequeñas empresas y marcas emergentes.

OpenAI aseguró que los anuncios estarán claramente identificados como contenido patrocinado y separados visualmente de las respuestas generadas por ChatGPT, las cuales continuarán produciéndose de manera independiente.

La compañía también afirmó que las conversaciones, memorias e información personal de los usuarios no se compartirán con los anunciantes, quienes únicamente recibirán datos agregados sobre el desempeño de sus campañas, como visualizaciones y clics.

Los usuarios podrán decidir desde la configuración de ChatGPT el nivel de personalización de los anuncios que reciben.