Poner una moneda arriba del celular: para qué sirve y qué efecto genera. (Representación creada con IA)

Colocar una moneda sobre el celular es un truco casero para hacer más perceptible la vibración de una llamada, alarma o notificación. No se trata de una función tecnológica del dispositivo ni requiere instalar una aplicación.

Cuando el teléfono vibra, la moneda se mueve y golpea ligeramente la superficie sobre la que está apoyada. Esto produce un tintineo o traqueteo adicional, que puede escucharse mejor que la vibración del equipo cuando el ambiente está silencioso.

Para qué sirve colocar una moneda sobre el celular

La práctica puede utilizarse como una alarma improvisada para quienes suelen dejar el teléfono en silencio o tienen dificultades para percibir su vibración. Tanto Android como iPhone permiten activar respuestas vibratorias para llamadas, mensajes, notificaciones y alarmas.

La moneda no aumenta la potencia del motor interno. Su única función es transformar parte del movimiento del celular en un ruido mecánico más evidente, debido al contacto entre ambos objetos.

Puede resultar útil para:

Escuchar mejor una alarma configurada solamente con vibración.

Detectar una llamada cuando el tono está desactivado.

Percibir notificaciones en una habitación silenciosa.

Comprobar de forma sencilla si el sistema de vibración está funcionando.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Cómo probar el truco sin dañar el equipo

Primero se debe activar la vibración para llamadas, notificaciones o alarmas desde los ajustes de sonido del celular. Después, hay que apoyar el dispositivo en una superficie firme, plana y estable.

La moneda debe colocarse sobre una funda rígida y limpia, no directamente sobre la pantalla. Al recibir una alerta, el movimiento del teléfono hará que el objeto metálico se desplace ligeramente y genere el sonido.

También es recomendable elegir una moneda pequeña y comprobar que no pueda caer al suelo. El método no debe utilizarse cerca del borde de una mesa ni mientras el celular se encuentra sobre una superficie inclinada.

Qué efectos no produce una moneda sobre el teléfono

Colocar una moneda encima del celular no mejora la señal, no aumenta la velocidad de internet, no extiende la duración de la batería y tampoco funciona como una antena. Su efecto se limita al ruido producido por la vibración y el movimiento del objeto.

La moneda tampoco debe quedar entre el teléfono y una base de carga inalámbrica. Apple advierte que objetos metálicos como monedas, llaves o joyas pueden calentarse o interferir con la carga. Google y Samsung también recomiendan retirar elementos metálicos o magnéticos de la parte trasera del dispositivo antes de utilizar cargadores inalámbricos.

Para evitar rayones, calentamiento o interrupciones en la carga, la moneda debe retirarse después de probar la vibración y nunca colocarse dentro de la funda del celular.