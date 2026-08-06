Cómo cargar la batería del celular y la computadora cuando no hay electricidad en casa: la manera más efectiva, sencilla y segura. (Representación creada con IA)

Un corte de electricidad puede dejar sin batería los dispositivos necesarios para comunicarse, trabajar o recibir información. La alternativa más práctica es utilizar una fuente de energía externa cargada previamente, sin recurrir a conexiones improvisadas.

Para un celular alcanza normalmente con una batería portátil. Una computadora requiere comprobar además la potencia de salida, el tipo de puerto y la compatibilidad del cable, porque no todos los cargadores USB-C pueden alimentar una laptop.

La opción más sencilla para cargar los dispositivos

La mejor alternativa para el teléfono es una batería externa o power bank con el puerto adecuado. Solo hay que conectar el cable habitual y evitar utilizar el equipo durante la carga para reducir el consumo.

Para una notebook compatible con USB-C, se necesita una batería externa con USB Power Delivery (PD) y potencia suficiente para el modelo. Una fuente de pocos vatios puede cargar lentamente, mantener apenas el nivel de batería o no funcionar. Apple y Microsoft recomiendan comprobar la potencia mínima exigida por cada computadora.

También puede utilizarse una estación de energía portátil con salida de corriente alterna. Este equipo permite conectar el cargador original de la computadora y resulta útil cuando la laptop no admite carga mediante USB-C.

Antes de conectarla, conviene revisar:

La potencia de salida expresada en vatios (W) .

La compatibilidad del puerto con la computadora.

Que el cable admita carga y no sea únicamente para transferir datos.

Que la batería externa no esté hinchada, dañada o excesivamente caliente.

Que el cargador y el cable sean originales o estén certificados.

Algunos cables USB-C no sirven para cargar computadoras, aunque encajen físicamente en el puerto.

¿Conectar el teléfono o enchufar el cargador? | Qué hay que hacer primero para proteger la batería del celular, según los expertos Fuente: Shutterstock

Cómo utilizar el automóvil durante un apagón

Un cargador conectado al puerto USB o a la toma de 12 voltios del automóvil puede recuperar la batería de un celular. Los organismos de preparación ante emergencias recomiendan conservar un cargador para vehículos como alternativa durante los cortes eléctricos.

Para cargar una computadora se necesita un adaptador para automóvil con la potencia y el conector exigidos por la laptop. Un puerto USB convencional puede ser insuficiente, especialmente si se trata de una computadora de alto rendimiento.

Si fuera necesario encender el motor, el vehículo debe permanecer completamente al aire libre. Nunca debe dejarse en marcha dentro de un garaje o un espacio parcial o totalmente cerrado, incluso con la puerta abierta, debido al riesgo de acumulación de monóxido de carbono.

Qué métodos deben evitarse por seguridad

No se deben conectar cables directamente a baterías de automóvil ni utilizar adaptadores caseros, enchufes dañados o equipos sin protecciones eléctricas. Tampoco es recomendable cargar dispositivos mojados, recalentados o con baterías deformadas.

Un generador portátil puede alimentar cargadores y otros aparatos, pero jamás debe funcionar dentro de la casa, el garaje, el sótano o un cobertizo. Debe colocarse al aire libre, alejado de puertas, ventanas y conductos de ventilación, porque produce monóxido de carbono, un gas tóxico sin color ni olor.