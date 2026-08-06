Así es el poderoso gigante al mejor estilo de La Odisea que resguarda un lugar sagrado en esta zona de México

Hay lugares que parecen sacados de una leyenda. En el oriente de Yucatán, una gigantesca figura de piedra recostada sobre el borde de una profunda abertura en la roca recibe a quienes se atreven a descender hacia un cenote oculto bajo tierra -lugar al que muchos relacionan con la entrada a otro mundo-.

La imagen recuerda a los antiguos guardianes de los relatos épicos, como los gigantes descritos en La Odisea, muy de modo por estos días. Sin embargo, esta escultura no pertenece a un mito griego, sino que custodia uno de los espacios naturales y espirituales más sorprendentes del mundo maya: el cenote Puksi’ikal.

Kanxoc se ubica aproximadamente a 12 kilómetros de Valladolid. �

El cenote Puksi’ikal y el gigante que vigila la entrada al inframundo

A unos 12 kilómetros de Valladolid, en la comunidad maya de Kanxoc, se encuentra el cenote Puksi’ikal, un sitio de turismo comunitario que en los últimos meses ha llamado la atención por la impresionante escultura de piedra colocada sobre la entrada.

La figura humana, de enormes dimensiones, permanece acostada boca abajo con los brazos abiertos y la cabeza inclinada hacia el interior del pozo, como si observara a cada visitante antes de iniciar el descenso.

El acceso comienza por una abertura rectangular excavada en la roca. Desde ahí parte una escalera que conduce hacia una caverna donde aparece un espejo de agua color turquesa rodeado por estalactitas, paredes de piedra y una atmósfera fresca que contrasta con el calor del exterior.

El nombre Puksi’ikal proviene del idioma maya y significa “corazón”, un significado que cobra sentido al observar cómo la luz natural desciende desde la abertura superior hasta iluminar el agua cristalina del cenote.

Además del recorrido y el nado, la comunidad ofrece experiencias de turismo cultural como ceremonias mayas de purificación y gastronomía tradicional preparada por habitantes de Kanxoc, por lo que la visita permite conocer tanto el patrimonio natural como las costumbres que aún permanecen vivas en la región.

Cenote Puksi’ikal en Yucatán. �

¿Qué es un cenote y qué representaba para la cultura maya?

Los cenotes son cavidades naturales formadas por el colapso de roca caliza que deja expuesta el agua subterránea del gran acuífero de la península de Yucatán. Algunos permanecen completamente abiertos, mientras que otros, como Puksi’ikal, son de tipo caverna y conservan un techo de roca.

Para la civilización maya, estos cuerpos de agua eran mucho más que fuentes de abastecimiento. Eran considerados espacios sagrados vinculados con Xibalbá, el inframundo descrito en su cosmovisión.

Las cuevas y cenotes representaban lugares de conexión entre el mundo de los vivos y el espiritual, por lo que ahí se realizaban ceremonias, ofrendas y rituales relacionados con la fertilidad, la lluvia y la comunicación con las deidades.

Por esa razón, visitar un cenote como Puksi’ikal implica también acercarse a una parte esencial del legado cultural de los antiguos mayas.

Yucatán, México.

Costos, horarios y cómo llegar al cenote Puksi’ikal

El cenote es administrado directamente por habitantes de la comunidad de Kanxoc mediante un proyecto de turismo comunitario, por lo que los ingresos benefician a las familias locales.

Horarios

Abierto todos los días.

De 9:00 a 17:00 horas.

Costo de entrada

Habitantes locales: 60 pesos .

Visitantes nacionales: 80 pesos .

Visitantes extranjeros: 100 pesos .

El acceso incluye chaleco salvavidas.

Recomendaciones

Llevar efectivo.

Utilizar calzado antiderrapante.

Aplicar únicamente bloqueador biodegradable.

Reservar con anticipación si se desea participar en ceremonias mayas.

Destinar al menos medio día para disfrutar del recorrido y la gastronomía local.

¿Cómo llegar?

Kanxoc se ubica aproximadamente a 12 kilómetros de Valladolid, siguiendo la carretera con dirección a Felipe Carrillo Puerto. El trayecto en automóvil toma entre 20 y 30 minutos.

También es posible llegar en colectivos o taxi desde Valladolid, aunque se recomienda acordar previamente el transporte de regreso debido a que el servicio dentro de la comunidad suele ser limitado.

El significado espiritual del lugar y por qué hay un gigante

Aunque la enorme escultura de piedra se ha convertido en el principal atractivo fotográfico del cenote, su presencia busca reforzar el carácter simbólico del sitio.

La figura representa a un guardián que observa el acceso hacia un espacio considerado sagrado, evocando la idea de que quien desciende deja atrás el mundo cotidiano para internarse en un lugar de profundo valor natural y espiritual.

Esta intervención artística dialoga con la antigua cosmovisión maya, en la que los cenotes y las cuevas eran portales hacia Xibalbá, el inframundo.

Así, el gigante no forma parte de una tradición arqueológica prehispánica, sino que funciona como un símbolo contemporáneo que recuerda el respeto con el que estos lugares han sido vistos durante siglos y convierte la visita al cenote Puksi’ikal en una experiencia que comienza mucho antes de tocar el agua.