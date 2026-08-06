Carlos Slim repartirá su fortuna: cómo los ciudadanos mexicanos podrán recibir su dinero y qué requisitos deberán cumplir.

La Fundación Carlos Slim cuenta con distintos programas de becas y apoyos dirigidos a estudiantes y profesionales. La referencia a 2009 corresponde específicamente a la Beca Carlos Slim para el Impulso a la Investigación en Salud, creada para respaldar a médicos residentes que desarrollan proyectos de investigación, y no al inicio de todos los programas de la organización.

Los programas ofrecen beneficios diferentes según el perfil de los aspirantes y las bases de cada convocatoria. La Beca Digital Carso contempla equipo de cómputo y apoyo para el servicio Infinitum, mientras que la beca de investigación en salud está destinada a médicos residentes y ofrece un incentivo económico sujeto a sus lineamientos vigentes.

Entre los apoyos disponibles se encuentra la Beca Digital Carso, dirigida exclusivamente a hijos e hijas de trabajadores activos de empresas de Grupo Carso que cursen primaria, secundaria, preparatoria o un nivel equivalente.

Cuál es la beca de Carlos Slim para los hijos de sus empleados

Se trata de la Beca Fundación Carlos Slim Digital Carso. La misma apunta a los hijos e hijas de trabajadores de alguna de lasempresas de Grupo Carso. A través de la misma, los becarios reciben una computadora de escritorio, y una bonificación en el servicio Infinitum, en cualquier paquete y velocidad contratada.

Carlos Slim incentiva a las nuevas generaciones a través de becas de su fundación. Fuente: archivo

El proceso de solicitud es muy sencillo, ya que solo se requiere llenar una solicitud en la página web de Beca Digital Carso e imprimirla. Luego se debe entregar impresa y firmada en el departamento de Recursos Humanos donde laboren los padres, junto con la documentación solicitada.

Cuáles son los requisitos para recibir las Becas Carlos Slim

Para postularse a la beca, los interesados deben cumplir con varios requisitos esenciales y presentar la documentación necesaria. Estos son:

Ser alumno regular de primaria, secundaria, preparatoria o equivalente.

Ser hijo (a) de trabajador activo en GRUPO CARSO, con antigüedad establecida por la política de cada empresa.

Acreditar el promedio aprobatorio del ciclo escolar inmediato anterior.

Constancia de inscripción del nuevo ciclo escolar que acaba de iniciar, con los siguientes requisitos: Expedida en hoja membretada con los datos de identificación de la Institución, firmada y sellada; dirigida a Fundación Carlos Slim, A.C. o A quien Corresponda; para el caso de preparatoria o equivalente, es indispensable que indique el número total de periodos (años, semestres, cuatrimestres o trimestres) que está cursando tu hijo (a) y la fecha de terminación del mismo. Para Primaria y Secundaria este punto no aplica ; indicar el promedio obtenido del ciclo inmediato anterior. (Para alumnos de primero de Primaria este punto no aplica) .

; indicar el promedio obtenido del ciclo inmediato anterior. (Para alumnos de primero de Primaria este punto . Boleta de Calificaciones o Certificado. (Para alumnos de primero de Primaria este punto no aplica) .

. Recibo TELMEX reciente a nombre del trabajador (a) o cónyuge. Sí la línea no cumple con el requisito, el beneficio de la bonificación podrá ser cancelado.

Credencial del trabajador firmada y vigente.

Cuándo se abre la inscripción para las Becas Carlos Slim

La convocatoria para recibir la Beca Carlos Slim Digital Carso se habilita todos los años del 1 al 30 de septiembre a través de la web oficial.