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La Fundación Carlos Slim cuenta con distintos programas de becas y apoyos dirigidos a estudiantes y profesionales. La referencia a 2009 corresponde específicamente a la Beca Carlos Slim para el Impulso a la Investigación en Salud, creada para respaldar a médicos residentes que desarrollan proyectos de investigación, y no al inicio de todos los programas de la organización.
Los programas ofrecen beneficios diferentes según el perfil de los aspirantes y las bases de cada convocatoria. La Beca Digital Carso contempla equipo de cómputo y apoyo para el servicio Infinitum, mientras que la beca de investigación en salud está destinada a médicos residentes y ofrece un incentivo económico sujeto a sus lineamientos vigentes.
Entre los apoyos disponibles se encuentra la Beca Digital Carso, dirigida exclusivamente a hijos e hijas de trabajadores activos de empresas de Grupo Carso que cursen primaria, secundaria, preparatoria o un nivel equivalente.
Cuál es la beca de Carlos Slim para los hijos de sus empleados
Se trata de la Beca Fundación Carlos Slim Digital Carso. La misma apunta a los hijos e hijas de trabajadores de alguna de lasempresas de Grupo Carso. A través de la misma, los becarios reciben una computadora de escritorio, y una bonificación en el servicio Infinitum, en cualquier paquete y velocidad contratada.
El proceso de solicitud es muy sencillo, ya que solo se requiere llenar una solicitud en la página web de Beca Digital Carso e imprimirla. Luego se debe entregar impresa y firmada en el departamento de Recursos Humanos donde laboren los padres, junto con la documentación solicitada.
Cuáles son los requisitos para recibir las Becas Carlos Slim
Para postularse a la beca, los interesados deben cumplir con varios requisitos esenciales y presentar la documentación necesaria. Estos son:
- Ser alumno regular de primaria, secundaria, preparatoria o equivalente.
- Ser hijo (a) de trabajador activo en GRUPO CARSO, con antigüedad establecida por la política de cada empresa.
- Acreditar el promedio aprobatorio del ciclo escolar inmediato anterior.
- Constancia de inscripción del nuevo ciclo escolar que acaba de iniciar, con los siguientes requisitos: Expedida en hoja membretada con los datos de identificación de la Institución, firmada y sellada; dirigida a Fundación Carlos Slim, A.C. o A quien Corresponda; para el caso de preparatoria o equivalente, es indispensable que indique el número total de periodos (años, semestres, cuatrimestres o trimestres) que está cursando tu hijo (a) y la fecha de terminación del mismo. Para Primaria y Secundaria este punto no aplica; indicar el promedio obtenido del ciclo inmediato anterior. (Para alumnos de primero de Primaria este punto no aplica).
- Boleta de Calificaciones o Certificado. (Para alumnos de primero de Primaria este punto no aplica).
- Recibo TELMEX reciente a nombre del trabajador (a) o cónyuge. Sí la línea no cumple con el requisito, el beneficio de la bonificación podrá ser cancelado.
- Credencial del trabajador firmada y vigente.
Cuándo se abre la inscripción para las Becas Carlos Slim
La convocatoria para recibir la Beca Carlos Slim Digital Carso se habilita todos los años del 1 al 30 de septiembre a través de la web oficial.