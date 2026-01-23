La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico que cambiará la manera en que se protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Después resolver el Amparo Directo en Revisión 3097/2025, el Máximo Tribunal del país estableció criterios definitivos sobre el incumplimiento de cuotas alimentarias, determinando que quienes dejen de pagar la pensión sin una causa plenamente justificada enfrentarán severas sanciones penales, incluyendo la privación de la libertad.

Esta decisión surge del análisis de un caso originado en Tamaulipas, donde una persona fue condenada por omitir el pago a sus hijas. La resolución no solo confirmó la sentencia, sino que validó la constitucionalidad de las normas estatales que castigan este tipo de abandono familiar, sentando un precedente de alcance nacional que refuerza la posición legal de miles de familias que dependen económicamente de estas contribuciones.

La Suprema Corte validó las normas penales de Tamaulipas que castigan el abandono de obligaciones alimentarias y estableció criterios que deberán ser considerados por jueces de todo el país. Fuente: SCJN scjn

El precedente que protege a miles de familias en México

La resolución del Amparo Directo en Revisión 3097/2025 representa un punto de inflexión en la defensa de los derechos de los acreedores alimentarios. El Pleno de la Suprema Corte confirmó que las normas del Código Penal del Estado de Tamaulipas que sancionan el abandono de obligaciones alimentarias son constitucionales y describen con claridad los elementos que integran este delito.

Esta claridad normativa garantiza seguridad jurídica tanto para quienes tienen derecho a recibir alimentos como para quienes están obligados a proporcionarlos. Los magistrados destacaron que la legislación ofrece suficientes elementos para que los jueces puedan determinar cuándo existe un incumplimiento punible y cuándo las circunstancias justifican la imposibilidad de pago .

El caso analizado involucró a una persona que dejó de cumplir con su cuota alimentaria hacia sus hijas menores de edad, situación que fue llevada ante los tribunales penales. Tras ser condenado en primera instancia, el acusado promovió un amparo argumentando que la norma penal era inconstitucional por resultar vaga o imprecisa en sus términos. Sin embargo, la Suprema Corte rechazó estos argumentos y confirmó la validez tanto de la norma como de la sentencia condenatoria.

Qué significa realmente “sin motivo justificado” según los jueces

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución fue el análisis exhaustivo que realizó la Suprema Corte sobre la frase “sin motivo justificado”, contenida en el tipo penal que sanciona el abandono de obligaciones alimentarias. Este concepto generó debate jurídico debido a su aparente ambigüedad, por lo que los magistrados se dieron a la tarea de establecer parámetros claros para su interpretación.

La Corte Suprema determinó que este término no puede entenderse de manera rígida o limitativa, sino que debe analizarse según las circunstancias particulares y específicas de cada caso . Los jueces deberán valorar diversos factores antes de determinar si existe o no un motivo justificado para el incumplimiento, incluyendo la capacidad económica real del obligado, situaciones de fuerza mayor que escapen a su control, condiciones de salud que impidan generar ingresos, o cualquier otra circunstancia objetiva y verificable que haga materialmente imposible el cumplimiento de la obligación.

Esta interpretación flexible y contextual permite a los juzgadores evaluar individualmente cada situación, evitando rigideces que pudieran resultar injustas para cualquiera de las partes involucradas.

Entre las situaciones que podrían considerarse motivos justificados se encuentran: pérdida involuntaria del empleo acompañada de esfuerzos demostrables por encontrar uno nuevo, enfermedades graves que impidan trabajar y estén debidamente certificadas por instituciones médicas, desastres naturales que afecten el patrimonio del obligado, o cualquier otra circunstancia extraordinaria que escape al control de la persona y que le impida generar los ingresos necesarios para cumplir con la pensión alimentaria.

El concepto “sin motivo justificado” deberá analizarse caso por caso, tomando en cuenta la capacidad económica real, la existencia de fuerza mayor y otras circunstancias verificables que impidan cumplir con la pensión. Fuente: SCJN CarlosR. Montes de Oca

Las sanciones que enfrentarán los deudores alimentarios

Las consecuencias legales para quienes incumplan injustificadamente con sus obligaciones alimentarias son severas y multidimensionales. La sanción principal contemplada en los códigos penales es la privación de la libertad, cuya duración varía según la legislación de cada estado, pero que puede alcanzar varios años de prisión dependiendo de factores como el tiempo de incumplimiento, el número de acreedores afectados y las circunstancias agravantes del caso.

Además de la pena de prisión, los condenados por este delito enfrentan otras consecuencias que impactan significativamente su vida personal y profesional. Quedan con antecedentes penales que constan en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, documento que puede consultarse en diversos trámites y que afecta oportunidades laborales, especialmente en instituciones públicas o empresas que realizan verificaciones de antecedentes.

La condena penal no exime del cumplimiento de la obligación alimentaria. Es decir, además de cumplir la pena impuesta, el obligado deberá seguir pagando la pensión correspondiente y, en muchos casos, tendrá que cubrir los adeudos acumulados durante el período de incumplimiento. Esta deuda puede incluir no solo las mensualidades vencidas, sino también los intereses generados y las costas judiciales derivadas del proceso legal.

En algunos estados, las legislaciones contemplan sanciones adicionales como la suspensión de derechos civiles o políticos mientras dure la condena, la imposibilidad de obtener pasaporte para salir del país, o restricciones para realizar ciertos trámites administrativos. También existe la posibilidad de que se embarguen bienes o se descuenten directamente del salario las cantidades adeudadas, medidas que pueden aplicarse de manera simultánea a la sanción penal.