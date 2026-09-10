La Suprema Corte avalo que padres y madres elijan apellidos compuestos para sus hijos.

Durante una sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se resolvió que la Ley del Registro Civil de Yucatán vulnera la libertad de madres y padres al establecer restricciones que impiden incorporar apellidos compuestos al nombre de sus hijas e hijos.

La resolución surgió a partir de una impugnación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Decreto 747/2024, mediante el cual se modificó el artículo 40 de esta legislación.

La Ley del Registro Civil cambia: los padres ya pueden elegir apellidos compuestos para sus hijos

Según la resolución de la Suprema Corte, publicada el miércoles 10 de diciembre en el Diario Oficial del Estado (DOE), quedó modificado el artículo 40 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán.

A partir de este cambio, se reconoce de manera formal el derecho de madres y padres, tanto biológicos como adoptivos, a registrar a sus hijas e hijos con apellidos compuestos o con más de dos apellidos simples que correspondan a una misma persona. De esta manera, la normativa establece un marco legal que contempla y respeta la diversidad de formas de denominación familiar previstas por la legislación vigente.

Uno de los argumentos centrales de la Acción de Inconstitucionalidad 115/2024 sostiene que “esta elección constituye un momento personal y emocional, por lo que queda circunscrita a la esfera privada”.

¿Qué significa la modificación del artículo 40 de la Ley del Registro Civil de Yucatán?

La modificación al artículo 40 de la Ley del Registro Civil de Yucatán no solo constituye un ajuste jurídico, sino que también posee un alcance social. Al permitir que madres y padres seleccionen apellidos compuestos o más de dos apellidos simples, se reconoce la diversidad de conformaciones familiares y se refuerza el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Un apellido compuesto se define como aquel que está integrado por dos o más vocablos, los cuales pueden estar unidos mediante un guion, una preposición o la conjunción “y”.

Este fallo histórico establece un precedente significativo no solo para Yucatán, sino también para todo México, al redefinir la interpretación de los derechos de madres y padres y el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes frente a la legislación civil.

Especialistas en derecho civil y familiar afirman que este cambio: