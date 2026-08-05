Funcionarios del USTR , liderados por Jamieson Greer, se reúnen en México con la delegación de la Secretaría de Economía de México, que encabeza, Marcelo Ebrard, para la tercera reunión formal de revisión del T-MEC.

En la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) los representantes comerciales de ambos países han sido altamente herméticos, compartiendo información escueta y carente de profundidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Palacio Nacional durante la tercera revisión formal del TMEC. Cortesía Secretaría de Economía

En este sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que es necesario mantener una discreción en las revisiones que realizan ambos gobiernos para evitar que otros países copien las iniciativas mexicanas.

Sin embargo, la American Chamber of Commerce de México (AmCham) dio algunos puntos clave sobre la revisión del convenio.

En la tercera reunión formal, que se realizó del 23 al 23 de julio en la capital del país, el embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, para presentar los avances y temas pendientes, que incluyen temas relacionados con seguridad económica, el trabajo, la agricultura, los servicios de pagos electrónicos, acero y aluminio y sus productos derivados y automóviles.

En este sentido, la AmCham destacó que ambos países cuentan con una colaboración institucional cercana y que el diálogo entre los equipos negociadores aporta una ruta de entendimiento y una agenda de trabajo para los siguientes meses, lo que constituye en sí mismo una fuente de certidumbre.

Avances en los temas mutuos

La AmCham detalló que México y Estados Unidos ya registran avances en algunos temas de interés mutuo, como la reducción de la llegada de mercancías de otros países a Estados Unidos.

En este sentido, la AmCham recordó que México implementó, a partir del 1 de enero de 2026, mayores aranceles a más de 1,400 productos originarios de países con los que no cuenta con tratado de libre comercio, y teniendo como objetivo principal a China.

Asimismo, México implementó, en mayo de 2026, un nuevo Aviso Automático de Importación de Aluminio para mejorar la trazabilidad y el monitoreo de las importaciones de aluminio, particularmente de fuentes sin tratado de libre comercio.

El trámite quedó disponible el 18 de mayo de 2026 y la declaración del número de autorización en los pedimentos aduaneros se volvió obligatoria a partir del 25 de mayo de 2026.

La AmCham destacó que el programa mejora la visibilidad de las importaciones de aluminio y apoya la aplicación de medidas contra el dumping, la elusión y el exceso de capacidad provenientes de China.

Mejora aduanera

Además, México también ha dado pasos para mejorar la digitalización aduanera e implementar medidas de trazabilidad electrónica que podrían apoyar futuros mecanismos de verificación de origen.

El país también incrementó el presupuesto del programa electrónico de Ventanilla Única, que constituye el único punto de entrada de trámites de comercio exterior.

Además, a través de una reforma, se creó el Expediente Único de Comercio Exterior para facilitar el intercambio de información entre autoridades.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) asumió la responsabilidad de los servicios de la plataforma de Ventanilla Única, función que anteriormente correspondía al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Declaración Electrónica de Valor está diseñada para identificar inconsistencias de valoración antes del despacho aduanero, reducir errores que puedan generar sanciones y facilitar revisiones focalizadas, lo que atiende la problemática de sanciones por errores de tipo administrativo o de captura en las declaraciones aduaneras.

México estableció un mecanismo para restringir las importaciones producidas con trabajo forzoso u obligatorio, disponible a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Facilitan inversión

Como un tercer paquete de logros, la AmCham destacó que México ya presenta avances en la facilitación y transparencia de la inversión.

“Las medidas de facilitación de inversión del gobierno mexicano priorizan sectores estratégicos, incluyendo el automotriz, electrónica, energía, químicos y tecnología, y establecen procedimientos de autorización expedita para proyectos que califiquen, lo que se vincula con el fortalecimiento de la cadena de suministro de la región”, señaló la AmCham.

México finalizó una propuesta para establecer un mecanismo de revisión de inversión entrante por riesgos a la seguridad nacional, lo que alinea a México con normas internacionales similares a CFIUS en Estados Unidos y al Comité de Inversión de Canadá.

Además, en mayo de 2026, México creó una vía de autorización expedita para inversiones que califiquen en sectores estratégicos, estableciendo un plazo de 30 días para la emisión del Certificado de Autorización de Proyecto de Inversión y un periodo máximo de 90 días para la resolución de permisos federales aplicables a proyectos de inversión privada.

Las medidas también establecieron la Oficina Presidencial de Inversión y un Comité de Inversión y previeron una mayor armonización de requisitos entre los órdenes federal, estatal y municipal.

Ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de negociaciones en Washington, D.C., en septiembre de 2026, para continuar la revisión del T-MEC.