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Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.305 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.24%.

El dólar canadiense muestra una evolución negativa, con caídas de -0.59% en la última semana y -6.37% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista en su cotización.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia bajista: tras un breve repunte a mitad del período, prevaleció una caída prolongada que lo dejó claramente por debajo del nivel inicial.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense fue del 1.86%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.33%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En los últimos seis días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto sugiere que el valor de la moneda ha estado aumentando de forma constante a lo largo de este período.

Este crecimiento en la cotización podría ser un indicador de un fortalecimiento económico en Canadá, lo cual podría influir en las decisiones de inversión y comercio en los próximos días.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.