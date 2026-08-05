Cambia el IMSS para siempre y ya no será igual para todos los beneficiarios comenzarán a usar inteligencia artificial para los diagnósticos.

El IMSS comenzó una nueva etapa de modernización con tecnología que promete transformar la forma en que se realizan algunos estudios médicos .

La estrategia contempla el uso de inteligencia artificial en nuevos tomógrafos, con el objetivo de acelerar los diagnósticos y reducir los tiempos de espera para los derechohabientes.

Así funcionará la inteligencia artificial en los nuevos tomógrafos del IMSS

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que ya fueron instalados 42 tomógrafos de gama ultra alta en 40 hospitales de 19 estados. De estos equipos, 41 cuentan con tecnología de 256 cortes e inteligencia artificial.

Cambia el IMSS para siempre y ya no será igual para todos los beneficiarios: comenzarán a usar inteligencia artificial para los diagnósticos. IMSS

La renovación reemplaza equipos que habían llegado al final de su vida útil y permitirá obtener imágenes de mayor precisión en menos tiempo y con una menor exposición a la radiación para los pacientes.

Uno de los principales cambios estará en la duración de los estudios. Mientras que anteriormente una tomografía podía tardar entre cinco y seis minutos, con los nuevos equipos el procedimiento puede realizarse en aproximadamente 15 segundos.

Esto permitirá aumentar la capacidad de atención: los hospitales podrán pasar de realizar entre 20 y 25 estudios diarios a cerca de 50 tomografías por jornada.

La tecnología tendrá aplicación en áreas como Urgencias, Oncología, Neurología, Traumatología y Medicina Interna. Entre los padecimientos que podrán detectarse con mayor rapidez están los infartos cerebrales, tumores, fracturas, hemorragias internas y diversos tipos de cáncer.

Qué otros cambios contempla la modernización

La estrategia anunciada por el Gobierno de México también incluye otras medidas para fortalecer los servicios de salud.

Entre ellas se encuentran la expansión de la telemedicina en el ISSSTE, el fortalecimiento de las Farmacias del Bienestar, la distribución de medicamentos accesibles y la consolidación del programa Salud Casa por Casa.

Con la incorporación de los nuevos tomógrafos, además, se busca reducir la necesidad de trasladar pacientes a otros hospitales o recurrir a servicios externos para realizar estudios.

El objetivo de estas medidas es reducir los tiempos de atención, agilizar los diagnósticos y facilitar el acceso a servicios médicos especializados.