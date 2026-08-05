La cotización del euro alcanzó los MXN 19.91 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 5 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.13% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.93 pesos y un mínimo de 19.91 pesos.

En la última semana, el Euro cayó un 0,45% y en el último año acumula una disminución del 7,08%, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una clara tendencia bajista: ocho caídas y dos repuntes intermedios, culminando con una racha final de cinco descensos consecutivos y un saldo neto negativo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.05%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor progresivamente y ha generado expectativas favorables entre los inversionistas.

En contraste, si el dato de -1 hubiese sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una posible pérdida de confianza en la moneda. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.