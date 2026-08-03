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La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Entre los cambios más relevantes destaca que las vacaciones de invierno serán más cortas que en el ciclo anterior, por lo que los alumnos volverán a las aulas antes de lo acostumbrado.

De acuerdo con la dependencia, el nuevo ciclo escolar comenzará el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el viernes 9 de julio de 2027, con un total de 185 días efectivos de clases. Además, el calendario contempla dos periodos vacacionales —invierno y Semana Santa—, así como 17 fines de semana largos derivados de días festivos, sesiones de Consejo Técnico Escolar y otras suspensiones oficiales.

Oficial y confirmado | Mario Delgado cambió el calendario de la SEP y adelantará el regreso a clases: se acortan las vacaciones de invierno
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Recorte de vacaciones de invierno

En comparación con el ciclo escolar 2025-2026, el receso invernal se reducirá. El año pasado los estudiantes disfrutaron de 15 días hábiles de descanso, ya que al término de las vacaciones se realizaron talleres intensivos dirigidos a directivos y docentes.

Para el ciclo 2026-2027, esos talleres fueron eliminados del calendario, lo que modificó la duración del periodo vacacional. En consecuencia, las vacaciones de invierno comprenderán 13 días hábiles, por lo que el regreso a clases se adelantará.

Según el calendario de la SEP, el descanso iniciará el lunes 21 de diciembre de 2026 y finalizará el miércoles 6 de enero de 2027. De esta manera, las actividades escolares se reanudarán el jueves 7 de enero.

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La SEP podrá hacer ajustes en casos extraordinarios

La SEP recordó que las autoridades educativas de cada entidad federativa tienen la facultad de realizar ajustes al calendario, modificar horarios o implementar otras modalidades de enseñanza cuando exista alguna situación extraordinaria que pueda poner en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

Por ello, la dependencia recomienda a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los comunicados emitidos por las autoridades educativas estatales a través de sus canales oficiales, ya que cualquier cambio será informado oportunamente.