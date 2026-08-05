La mantequilla ghee destaca por su alta resistencia al calor, la ausencia de lactosa y una composición de grasas estables que la convierte en una opción apreciada por especialistas en nutrición.

En los últimos años, la mantequilla ghee ha ganado popularidad fuera de la cocina tradicional de la India gracias a sus propiedades culinarias y nutricionales. Se trata de una mantequilla clarificada que se obtiene al calentar lentamente la mantequilla convencional para eliminar el agua y los sólidos de la leche, dejando únicamente la grasa.

Este proceso no solo prolonga su vida útil, sino que también modifica sus características. Al eliminar la mayor parte de la lactosa y la caseína, muchas personas con sensibilidad a estos componentes pueden consumir la mantequilla ghee con mayor facilidad. Además, la estabilidad de la mantequiolla ghee frente al calor la convierte en una de las grasas favoritas para cocinar a altas temperaturas.

Mantequilla Ghee. Fuente: Archivo.

¿Cuáles son los beneficios de la mantequilla ghee?

La mantequilla ghee ofrece diversas ventajas tanto para cocinar como para complementar una alimentación equilibrada. Aunque sigue siendo una grasa y debe consumirse con moderación, expertos en nutrición destacan algunas características que la diferencian de otras opciones.

Entre sus principales beneficios destacan:

Resiste temperaturas superiores a los 230 °C sin degradarse fácilmente.

Contiene una cantidad mínima de lactosa y caseína debido al proceso de clarificación.

Es rica en vitaminas liposolubles como A, D, E y K.

Aporta ácidos grasos estables que soportan mejor la cocción.

Tiene una vida útil más prolongada que la mantequilla tradicional y puede conservarse durante semanas sin refrigeración si permanece bien cerrada y en un lugar fresco.

Posee un aroma intenso que permite utilizar menor cantidad para aportar sabor.

Esto no significa que sea un alimento “milagro”. Como cualquier grasa, aporta muchas calorías y debe integrarse dentro de una dieta balanceada. La calidad de la alimentación en su conjunto sigue siendo mucho más importante que elegir un solo ingrediente.

Consumo de mantequilla ghee

¿A qué sabe y en qué se diferencia de la mantequilla tradicional y otros aceites?

Una de las características más apreciadas del ghee es su sabor. Al eliminar los sólidos de la leche durante la cocción, desarrolla notas tostadas, ligeramente dulces y un aroma similar al de los frutos secos.

La mantequilla convencional conserva agua, proteínas de la leche y lactosa, por lo que se quema con mayor facilidad cuando se cocina a fuego intenso. En cambio, el ghee soporta mejor las altas temperaturas y ofrece una textura completamente grasa.

Frente a otros aceites vegetales, el ghee proporciona un sabor mucho más intenso, por lo que suele utilizarse para potenciar el gusto de carnes, verduras, arroz, sopas, panes y preparaciones tradicionales de la cocina asiática y del Medio Oriente.

¿Cuáles son los beneficios de la mantequilla ghee? Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué el ghee puede ser mejor que el aceite de oliva para cocinar?

El aceite de oliva extra virgen es considerado uno de los alimentos más saludables gracias a su alto contenido de grasas monoinsaturadas y compuestos antioxidantes. Sin embargo, no siempre es la mejor elección para todas las técnicas de cocción.

Cuando se preparan alimentos a temperaturas muy elevadas, como sellados intensos o frituras, el ghee ofrece una ventaja importante: su punto de humo es considerablemente más alto. Esto significa que tarda más en comenzar a degradarse y producir compuestos derivados del sobrecalentamiento.

Por esa razón, muchos especialistas recomiendan utilizar:

Aceite de oliva extra virgen para ensaladas, aderezos y cocciones suaves.

Ghee para saltear, asar, freír ligeramente o cocinar a fuego alto.

En lugar de competir, ambos ingredientes pueden ser complementarios dentro de una alimentación saludable, utilizando cada uno según el tipo de preparación.

Alimento repleto de proteína.

¿En qué preparaciones funciona mejor la mantequilla ghee?

El ghee alcanza su mejor desempeño en recetas donde el calor intenso es protagonista. Gracias a su estabilidad, ayuda a dorar los alimentos sin quemarse con facilidad y aporta un sabor característico.

Algunas preparaciones donde suele ofrecer mejores resultados son:

Carnes selladas a la plancha.

Verduras salteadas.

Huevos y tortillas.

Arroz y quinoa.

Curry y platillos de inspiración india.

Sopas y cremas.

Papas al horno.

Palomitas de maíz caseras.

Panes y tostadas como sustituto de la mantequilla convencional.

También puede utilizarse para hornear, aunque su sabor ligeramente tostado modifica el resultado final de algunas recetas. La mejor opción dependerá del tipo de platillo y del perfil de sabor que se busque obtener.

La mantequilla ghee destaca por su resistencia al calor, su versatilidad y la reducción de lactosa respecto a la mantequilla tradicional. Aunque no reemplaza los beneficios del aceite de oliva en preparaciones en frío, sí representa una excelente alternativa para cocinar a altas temperaturas sin sacrificar sabor ni estabilidad.