Oficial | Mario Delgado anunció el primer feriado para alumnos de todo el país: habrá descanso en preescolar, primaria y secundaria

De cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027, el Gobierno dio a conocer cuándo será el primer descanso prolongado para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Se trata de un fin de semana largo que garantizará tres días sin clases.

Se aproxima una jornada sin actividades para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria debido a la celebración de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

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Esta suspensión se producirá apenas unas semanas después del regreso a clases, programado para el lunes 31 de agosto, y al coincidir con el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre dará lugar al primer puente escolar del nuevo ciclo para los estudiantes de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo será el primer puente del ciclo escolar?

El primer fin de semana largo para los alumnos comenzará el viernes 25 de septiembre de 2026, fecha en la que los docentes participarán en una sesión del Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual no habrá clases.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) calendarizó ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar durante el ciclo 2026-2027. Las correspondientes a 2026 serán:

Viernes 25 de septiembre.

Viernes 30 de octubre.

Viernes 27 de noviembre.

Las restantes se realizarán el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027. Todas están programadas en viernes, por lo que los estudiantes disfrutarán de fines de semana largos.

¿Por qué el 16 de septiembre no será puente?

Aunque el miércoles 16 de septiembre de 2026 se suspenderán las clases por la conmemoración del inicio de la Independencia de México, este descanso no formará un puente, ya que cae a mitad de semana.

La misma situación aplica para los trabajadores, pues la Ley Federal del Trabajo establece esa fecha como día de descanso obligatorio sin trasladarla al lunes. Por ello, las actividades escolares se reanudarán el jueves 17 de septiembre, salvo que alguna autoridad educativa estatal determine modificaciones específicas.

¿El puente escolar también aplica para los trabajadores?

No. La suspensión del 25 de septiembre forma parte exclusivamente del calendario escolar de la SEP y beneficia únicamente a los estudiantes de educación básica.

Esto significa que madres, padres y tutores podrían laborar con normalidad ese viernes, aun cuando sus hijos no tengan clases, por lo que será necesario organizar con anticipación el cuidado de los menores o las actividades familiares.

El siguiente descanso obligatorio que sí coincidirá con un lunes será el 16 de noviembre de 2026, correspondiente a la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Calendario escolar de la SEP en México

Además de los Consejos Técnicos Escolares, la SEP estableció otros días sin actividades escolares durante el ciclo 2026-2027.

2026

16 de septiembre.

2 de noviembre.

16 de noviembre.

25 de diciembre.

2027

1 de enero.

6 de enero.

1 de febrero.

15 de marzo.

5 de mayo.

Algunas de estas jornadas coincidirán con fines de semana largos, mientras que otras se ubicarán entre semana.

El primer periodo vacacional abarcará del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Debido a que el 6 de enero también será día sin clases, el regreso de los estudiantes a las aulas se realizará hasta el jueves 7 de enero.

Por su parte, el receso de primavera se desarrollará del 22 de marzo al 3 de abril de 2027. Finalmente, el ciclo escolar concluirá el 9 de julio de 2027 para los alumnos de educación básica, mientras que las escuelas normales finalizarán actividades el 13 de julio.