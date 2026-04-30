La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) confirmó que Trafalgar operará como casa de bolsa bajo la licencia de CIBanco, en un movimiento que apunta a dinamizar la competencia en el sector. La operación se da luego de que Trafalgar anunciara que recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en el mercado, en medio de un creciente interés de nuevos participantes por ingresar al negocio bursátil y tras las acusaciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) contra dos instituciones financieras y una casa de bolsa, casos que derivaron en el cese de operaciones y la revocación de licencias. El directivo de la AMIB -que recientemente fue ratificado para seguir presidiendo la asociación-, se refirió a Porfirio Sánchez Talavera, director general de Trafalgar, como un empresario “enérgico y valiente”, con capacidad financiera y disposición para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de valores. “Tiene buenos recursos, ya participa en el sector con una Sofipo y está buscando incursionar en seguros. Su agresividad empresarial me parece positiva, porque puede darle vitalidad al mercado y atraer nuevas empresas, particularmente de empresarios jóvenes”, afirmó. El avance de Trafalgar ha llamado la atención del mercado. La autorización para operar como casa de bolsa la obtuvo a solo seis meses de haber recibido la licencia como Sofipo y bajo la solicitud de otros jugadores por obtener la licencia de CIBanco, como Bitso; sin embargo, el paso se vio frenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sobre este punto, García Pimentel evitó pronunciarse y subrayó que los detalles corresponden exclusivamente a la CNBV. “Esa información es confidencial de la Comisión”, dijo. Más allá de los tiempos regulatorios, el presidente de la AMIB destacó el creciente apetito por participar en el mercado accionario mexicano. “Lo que sí nos da mucho gusto es que hay varios grupos buscando entrar al mercado de valores a través de una licencia de casa de bolsa. Eso habla del momento que vive el sector”, sostuvo. Esta misma semana, Revolut anunció el lanzamiento de su plataforma digital “Mercados Revolut” donde dará acceso a usuarios a la compra de más de 2,000 acciones y fondos cotizados en bolsa (ETF’s) estadounidenses.