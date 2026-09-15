La propuesta del empresario abrió un amplio debate en torno a la necesidad de encontrar un equilibrio entre la productividad, los ingresos y las condiciones laborales.

Carlos Slim volvió a quedar en el centro del debate laboral en México por cuestionar la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales. Sin embargo, su postura se refiere a una reforma que ya fue aprobada y publicada, no a una iniciativa pendiente de discusión.

El empresario, fundador de Grupo Carso y principal accionista de América Móvil, planteó una alternativa basada en concentrar el trabajo en menos días, con jornadas más extensas y una reorganización de los turnos. También sugirió elevar la edad de jubilación hasta los 75 años.

La reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026. El calendario establece que la jornada continuará siendo de 48 horas durante 2026, bajará a 46 horas en 2027 y se reducirá progresivamente hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030.

La propuesta de Carlos Slim para la jornada laboral

Slim sostuvo que el debate no debería centrarse únicamente en reducir la cantidad de horas trabajadas, sino también en la manera de organizar el trabajo y generar nuevos empleos formales.

Su planteamiento consiste en que los trabajadores cumplan jornadas de aproximadamente 11 o 12 horas durante tres días a la semana. De esa manera, la carga semanal quedaría entre 33 y 36 horas, mientras que las empresas podrían organizar turnos rotativos para mantener sus operaciones y contratar a más personas.

El empresario también defendió que este esquema debería aplicarse sin reducir los salarios de quienes ya tienen empleo. Según su razonamiento, una semana laboral de tres días permitiría distribuir mejor los turnos y facilitaría la incorporación de nuevos trabajadores, especialmente jóvenes.

Slim también cuestionó la posibilidad de una semana laboral de cuatro días. En su opinión, ese modelo beneficiaría principalmente a las personas que ya tienen empleo, pero no necesariamente permitiría crear nuevas plazas de trabajo.

Su propuesta generó opiniones divididas. Algunos sectores consideran que una reorganización de los turnos podría favorecer la contratación y mantener la productividad. Otros advierten que las jornadas de 11 o 12 horas podrían aumentar el cansancio, afectar la salud y reducir la calidad de vida de los trabajadores.

Por qué propone elevar la edad de jubilación a 75 años

La segunda parte del planteamiento de Slim consiste en elevar la edad de jubilación hasta los 75 años. El empresario relacionó esta propuesta con el aumento de la esperanza de vida y con la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones.

Según su visión, si las personas trabajan menos días por semana, podrían mantenerse activas durante más tiempo. Esto permitiría retrasar el retiro y reducir la presión sobre los fondos de pensiones.

Sin embargo, esta propuesta no modifica la legislación mexicana ni establece una nueva edad general para jubilarse. Se trata de una opinión planteada por Slim dentro del debate sobre el futuro del trabajo y el sistema de pensiones.

Qué establece la reforma de las 40 horas en México

La reforma aprobada modifica el Apartado A del artículo 123 constitucional y establece que la jornada laboral llegará a 40 horas semanales de manera gradual.

El calendario oficial es el siguiente: en 2026 se mantendrán las 48 horas; en 2027 serán 46; en 2028, 44; en 2029, 42, y en 2030 se alcanzarán las 40 horas semanales.

La reducción no podrá implicar una disminución de salarios, sueldos ni prestaciones. Además, la Constitución mantiene el derecho a por lo menos un día de descanso por cada seis días trabajados. Por eso, la reforma no garantiza automáticamente dos días fijos de descanso para todos los trabajadores.

La forma en que se distribuirán las horas, los turnos y los días de descanso deberá definirse en la legislación secundaria y en los acuerdos laborales correspondientes.

Las declaraciones de Carlos Slim no modifican por sí mismas la reforma ni obligan al Gobierno a adoptar su propuesta. Para cambiar la edad de jubilación o establecer jornadas de 11 o 12 horas como regla general sería necesario aprobar modificaciones legales específicas.

El debate continuará concentrado en cómo combinar productividad, ingresos, empleo formal y bienestar laboral. Mientras algunos sectores defienden jornadas más concentradas, otros consideran que la reducción de horas es necesaria para proteger la salud y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.