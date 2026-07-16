La conversación alrededor de las transmisiones automáticas está cambiando, y Nissan busca liderar ese giro con su nueva generación Xtronic CVT, una tecnología diseñada para adaptarse al uso cotidiano real: el tráfico de la ciudad, los traslados al trabajo, las compras y también las escapadas de fin de semana.

Durante años, la percepción sobre las cajas CVT estuvo marcada por dudas técnicas y experiencias pasadas. Sin embargo, la marca apuesta por reconfigurar esa mirada al poner el foco en beneficios tangibles y una experiencia de manejo más cercana a lo que los conductores realmente necesitan en su día a día.

Qué es la transmisión CVT y por qué hoy es clave

Una transmisión continuamente variable (CVT) es un sistema que elimina los cambios de velocidad tradicionales y adapta de forma constante la relación entre el motor y las ruedas. En otras palabras, el vehículo siempre se encuentra en la “marcha ideal”, lo que permite un funcionamiento más eficiente y fluido.

Este tipo de tecnología no es exclusiva de Nissan: se ha consolidado como un estándar en la industria automotriz global. Fabricantes como Toyota, Honda o Subaru la utilizan en varios de sus modelos, lo que refuerza su valor como una evolución natural de la transmisión automática enfocada en mejorar el consumo de combustible y reducir emisiones.

La transmisión ofrece una conducción más suave en el tránsito urbano, una respuesta ágil al acelerar y un mayor confort en el uso diario (Foto: Nissan).

Cómo se siente manejar la nueva Xtronic CVT

La nueva generación de la Xtronic CVT de Nissan introduce mejoras clave que buscan responder directamente a las demandas del manejo real. Entre ellas se destaca la simulación de cambios más naturales, dejando atrás el conocido “efecto liga”, una mejor respuesta al acelerador y una reducción notable en ruido y vibraciones.

En la práctica, esto se traduce en una conducción más suave en tráfico pesado, mayor agilidad al acelerar y una sensación general de confort en el uso diario. La tecnología trabaja con un sistema de poleas y una banda metálica que ajusta constantemente la transmisión, manteniendo el motor en su punto óptimo de funcionamiento.

Además, incorpora avances como el control lógico D-Step, que mejora la respuesta y simula cambios de forma más intuitiva para el conductor. A esto se suma una bomba de aceite eléctrica que contribuye a la eficiencia del sistema y a una experiencia de manejo más refinada y silenciosa.

Con esta evolución, Nissan busca cerrar la brecha entre percepción y realidad: transformar una tecnología que generaba dudas en una solución clara para quienes buscan comodidad y practicidad en cada trayecto.

En definitiva, la nueva Xtronic CVT está pensada para lo que realmente importa: hacer más ligero el manejo diario, sin importar si el destino es la oficina, el supermercado o una escapada fuera de la ciudad.