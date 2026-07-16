La revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) genera incertidumbre, pero todavía no causa una contracción en las exportaciones generales del país, consideró Banco Base.

Durante la conferencia, Hitos Base, Así Vamos 2026, Enrique Galeana, director de Administración y Finanzas (CFO) de Banco Base, mencionó que la data confirma que existe incertidumbre derivada del T-MEC, lo que ha causado la disminución de la expectativa del crecimiento económico para México en este año, pero no ha habido una afectación generalizada en el sector de la exportación.

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“El flujo comercial con Estados Unidos no se ha detenido, al contrario, ha seguido en crecimiento. Hay una recomposición en las exportaciones donde el equipo de cómputo hoy en día es el principal motor de las exportaciones cuando hace dos años a lo mejor era el sector automotriz”, comentó.

Sin embargo, a nivel agregado no hay una afectación. En este sentido, señaló que los clientes del banco han mostrado un crecimiento de 26% en el semestre en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“El año pasado creció a tasas similares. Nuestro volumen sigue creciendo. Entonces yo creo que a la fecha no hemos visto esa afectación”, aseguró.

El pasado 1 de julio Estados Unidos definió que el acuerdo comercial estará en revisión anual con un plazo máximo de 10 años.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la política arancelaria de Estados Unidos y la revisión del T-MEC han generado estragos en algunos sectores de la economía mexicana, especialmente a partir de la incertidumbre que ha generado el cambio de tarifas.

Sin embargo, el directivo de Banco Base asegura que siguen llegando clientes nuevos al banco, debido a que la visión del sector empresarial se centra en el largo plazo, aunque existe un menor dinamismo.

“Hemos visto algunas industrias solicitándonos aperturas de cuentas y créditos. Sin embargo, sí, hemos visto un menor dinamismo. La verdad es que yo te diría hace tres años más o menos cuando estaba el boom del nearshoring, sí veíamos un flujo grande de empresas queriendo instalarse en México. Hoy en día sigue, pero sí hemos visto menor demanda”, reconoció.

En este sentido, el directivo de Banco Base aclaró que las empresas que llegan a contratar los servicios de la institución financiera coinciden en que la incertidumbre por el T-MEC se mantendrá por los próximos tres años, pero las inversiones se planean a 20 o 30 años.

“Siguen estando junto Estados Unidos y este tema del T-MEC se va a resolver porque los fundamentales están ahí. Entonces, si bien ahorita puede haber ruido los próximos dos, tres años, nosotros vamos a un horizonte de 20, 30 años. Y también cuando ves cómo están otras geografías, la verdad es que México sigue viéndose atractivo”, dijo.