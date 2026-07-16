Oficial | Ecuador y Colombia bloquearán el ingreso por territorio a las personas que posterguen la renovación del pasaporte. (Representación creada con IA)

Las autoridades migratorias de Ecuador y Colombia establecen requisitos específicos de documentación para las personas que buscan ingresar o salir de sus territorios. Durante los controles fronterizos, los funcionarios verifican que los viajeros cuenten con los documentos aceptados según su nacionalidad y situación migratoria.

En el caso de quienes tienen un pasaporte vencido, la posibilidad de ingresar depende del país al que se intenta llegar, la nacionalidad del viajero y las normas migratorias vigentes. Para los extranjeros, presentar un documento de viaje que no cumpla con los requisitos establecidos puede generar inconvenientes durante el control migratorio e incluso impedir el ingreso al territorio.

Ecuador: extranjeros deben ingresar con un pasaporte que cumpla la vigencia requerida

De acuerdo con la normativa migratoria ecuatoriana, los ciudadanos extranjeros deben presentar un pasaporte válido o un documento de viaje aceptado por las autoridades para ingresar al país.

Además, Ecuador establece una condición específica para los extranjeros: el pasaporte debe contar con una vigencia mínima de seis meses al momento del ingreso. Por este motivo, no solo un pasaporte vencido puede generar problemas en frontera, sino también un documento vigente cuya fecha de expiración se encuentre dentro de ese periodo.

Si un viajero extranjero intenta ingresar a Ecuador con un pasaporte vencido o con una vigencia inferior a la exigida, puede ser rechazado durante el control migratorio al no cumplir con los requisitos establecidos.

Además del documento de identificación, algunos viajeros deben presentar requisitos adicionales, como el Formulario de Registro Aduanero (FRA) cuando transporten bienes tributables, dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador, metales o piedras preciosas por valores iguales o superiores a USD 10.000.

Colombia: los extranjeros deben presentar documentación válida o cumplir excepciones

En Colombia, los controles de entrada y salida están a cargo de Migración Colombia, que verifica la documentación presentada por los viajeros en los puntos migratorios habilitados.

Los ciudadanos extranjeros deben presentar un documento de viaje válido o cumplir con las excepciones establecidas por la normativa colombiana y los acuerdos aplicables.

Por esta razón, una persona extranjera que intente ingresar a Colombia con un pasaporte vencido puede enfrentar inconvenientes durante el control migratorio o incluso la inadmisión si no cuenta con una excepción vigente o un documento alternativo aceptado por las autoridades.

Imagen creada con ChatGPT

Colombia contempla algunas situaciones especiales para determinadas nacionalidades. Un ejemplo es el caso de ciudadanos venezolanos, quienes cuentan con disposiciones especiales que permiten utilizar pasaportes vencidos para determinados trámites o controles migratorios, de acuerdo con las condiciones establecidas por las autoridades colombianas.

¿Qué ocurre con los colombianos que tienen el pasaporte vencido?

Los ciudadanos colombianos tienen derecho a entrar, permanecer y salir del territorio nacional.

Para ingresar a Colombia, los mayores de 18 años pueden presentar el pasaporte colombiano o la cédula de ciudadanía. En el caso de menores de edad, pueden utilizar documentos como el pasaporte colombiano, tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento, según corresponda.

Para los viajes internacionales, el pasaporte colombiano es el documento que identifica a los ciudadanos en el exterior y es expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Recomendación antes de viajar

Las autoridades migratorias recomiendan revisar con anticipación los documentos necesarios para cada viaje y verificar las condiciones de ingreso del país de destino.

En Colombia, los viajeros pueden realizar el pre-registro migratorio Check-Mig, una herramienta sugerida para agilizar los procesos de control migratorio, aunque no es un trámite obligatorio.

Las personas que tengan un pasaporte vencido deben revisar su situación particular antes de viajar, ya que los requisitos pueden variar según la nacionalidad, el destino y las excepciones contempladas por las normas migratorias vigentes.