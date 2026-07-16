Aunque barrer parece una tarea sencilla, en muchas ocasiones el polvo fino, las pelusas y los cabellos terminan dispersándose en lugar de ser barridos por la escoba. Esto provoca que la limpieza no sea tan efectiva y que algunos residuos permanezcan en el piso incluso después de haber terminado.

Frente a este problema, comenzó a popularizarse un sencillo truco casero que consiste en colocar papel aluminio en la escoba antes de utilizarla. Quienes lo ponen en práctica aseguran que este material ayuda a mejorar la recolección de la suciedad y facilita la limpieza de distintas superficies del hogar.

¿Para qué sirve colocar papel aluminio en la escoba?

Este sencillo método casero puede aportar varias ventajas durante la limpieza:

Ayuda a recoger el polvo más fino: el papel aluminio contribuye a disminuir la electricidad estática, evitando que las partículas se dispersen mientras se barre.

Facilita la recolección de pelos y pelusas: resulta especialmente útil en viviendas con mascotas, ya que impide que los cabellos queden adheridos a las cerdas.

Reduce la electricidad estática del piso: en superficies como porcelanato, cerámica o pisos vinílicos, ayuda a que el polvo no vuelva a depositarse tan rápidamente.

Protege las cerdas de la escoba: al cubrir parte de la base, puede disminuir el desgaste ocasionado por el uso constante.

Cómo funciona el truco del papel aluminio en la escoba

Aplicar este truco es muy sencillo:

Corta un trozo de papel aluminio de tamaño suficiente. Envuelve la parte inferior de la escoba, cubriendo la base o parte de las cerdas. Presiona bien para que quede firme y no se desprenda durante el barrido. Utiliza la escoba de manera habitual.