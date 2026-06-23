La evolución de la industria automotriz ya no ha pasado únicamente por cambios visibles en diseño, equipamiento o conectividad. Cada vez más, las transformaciones relevantes se han concentrado en la experiencia de manejo: cómo responde el vehículo, qué tan suave se siente en distintos escenarios y de qué manera acompaña al conductor en el uso diario.

En ese contexto, Nissan ha presentado una nueva generación de su transmisión CVT, una tecnología que busca dejar atrás antiguos cuestionamientos y consolidar una propuesta centrada en la eficiencia, la suavidad y el control. La idea no apunta a un vehículo que “hace todo”, sino a un sistema que trabaja en segundo plano para acompañar cada decisión al volante.

Transmisión CVT de Nissan con más eficiencia y control

Uno de los principales avances de esta nueva transmisión está vinculado con el consumo de combustible. De acuerdo con la marca, la evolución de la CVT ha permitido una mejora de entre 4% y 8% en eficiencia, un dato que puede traducirse en un beneficio concreto para quienes utilizan el vehículo todos los días, tanto en ciudad como en carretera.

Pero el cambio no se limita al número. La nueva CVT ha sido desarrollada para adaptarse a distintos escenarios de manejo. En ciudad, ofrece una respuesta más ágil a bajas velocidades y arranques más naturales; en carretera, ayuda a reducir el esfuerzo del motor para lograr un andar más silencioso, estable y eficiente.

La nueva CVT se adapta a distintos escenarios de manejo (Foto: ChatGPT).

Cómo cambia el manejo diario con la nueva CVT

El resultado es una conducción que prioriza la calma, la precisión y la progresividad. En lugar de exigirle al vehículo una respuesta brusca, la transmisión permite que el auto acompañe el ritmo del conductor con transiciones más fluidas y sin sobresaltos.

Esta lógica responde a una necesidad cada vez más presente entre los usuarios: contar con un vehículo que pueda adaptarse al tránsito diario, a los trayectos largos y a los cambios de ritmo sin generar fricción en la experiencia. La tecnología no reemplaza al conductor, sino que aporta respaldo para que el manejo se sienta más natural.

Una conducción más suave con tecnología que acompaña

El segundo eje de esta evolución está en la sensación de manejo. La nueva generación de CVT incorpora mejoras orientadas a lograr arranques más suaves, aceleraciones más progresivas y transiciones más naturales, especialmente en situaciones donde el conductor necesita una respuesta inmediata pero controlada.

En línea con este enfoque, el vehículo busca ofrecer un equilibrio entre razón y emoción. Por un lado, suma precisión y eficiencia para el manejo cotidiano; por otro, aporta suavidad y confort para disfrutar mejor cada trayecto. El objetivo es que la tecnología acompañe sin invadir y que el conductor mantenga siempre el control.

Pruebas de la nueva transmisión CVT de Nissan

Detrás del desarrollo también ha habido un proceso de validación amplio. La transmisión fue sometida a pruebas que superaron los 2,8 millones de kilómetros, una cifra que combina ensayos de laboratorio y recorridos en caminos. Dentro de ese total, 918.000 kilómetros se realizaron en vía pública.

Con esta evolución, Nissan refuerza su apuesta por una conducción moderna, donde la tecnología se integra como una aliada del conductor. Menos ruido, menor esfuerzo del motor y mayor control aparecen como los pilares de una transmisión pensada para responder a las demandas actuales del manejo diario.