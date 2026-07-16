Por qué rociar con bicarbonato los zócalos de la casa y para qué sirve. (Representación creada con IA)

El bicarbonato de sodio es uno de los productos caseros más utilizados para tareas de limpieza y mantenimiento del hogar. Aplicado en determinadas zonas, como los zócalos, grietas y uniones de paredes, puede ayudar a controlar suciedad acumulada y complementar algunas estrategias contra insectos.

Aunque muchas personas lo utilizan como un remedio natural para ahuyentar plagas, su efectividad depende de la forma en que se aplique. En el caso de hormigas y cucarachas, el bicarbonato funciona principalmente cuando es ingerido por estos insectos, no simplemente por estar en contacto con la superficie.

Bicarbonato en los zócalos: cómo ayuda contra hormigas y cucarachas

El uso más conocido del bicarbonato en los zócalos es como parte de un cebo casero para insectos. Al ser ingerido por hormigas o cucarachas, puede generar una reacción dentro de su organismo que afecta su sistema digestivo.

Sin embargo, el bicarbonato colocado de manera aislada no funciona como un repelente por olor o contacto. Por este motivo, una de las formas más utilizadas consiste en mezclarlo con azúcar en partes iguales, ya que el azúcar atrae a los insectos y permite que consuman la preparación.

La mezcla puede colocarse en tapitas o recipientes bajos cerca de los zócalos, grietas, detrás de la heladera o en zonas donde suelen aparecer estos insectos. De esta manera, el bicarbonato actúa como parte del cebo y no únicamente como un polvo esparcido.

Otros usos del bicarbonato en zócalos y superficies del hogar

Además del control de insectos, el bicarbonato puede utilizarse para reforzar la limpieza de ciertas áreas de la casa. Espolvorearlo sobre los zócalos de puertas y ventanas puede ayudar a retirar restos de polvo y suciedad acumulada cuando se deja actuar durante algunas horas y luego se limpia la superficie.

Su capacidad como limpiador suave y abrasivo permite remover algunas manchas sin recurrir a productos más agresivos, aunque no reemplaza una limpieza profunda ni garantiza la eliminación completa de una plaga.

Para mejorar los resultados, los especialistas en limpieza recomiendan combinar el uso del bicarbonato con otras medidas, como sellar grietas, mantener los espacios secos y eliminar fuentes de alimento que puedan atraer insectos dentro del hogar.