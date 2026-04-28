El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) especifica en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que un familiar de un ciudadano estadounidense puede calificar para tramitar la green card por vínculo directo. El estatus de residente permanente permite a quienes lo adquieren residir, estudiar, trabajar y viajar de manera fija y legal en Estados Unidos. En ese marco, es fundamental conocer quiénes podrían calificar para obtener la tarjeta verde bajo esta categoría y quiénes no son considerados “familiares directos”, por lo que deberían realizar el trámite bajo una calificación diferente. De acuerdo con las autoridades, tan sólo califican para gestionar la green card por vínculo directo En ese marco, quedan completamente fuera de la lista quienes tengan estos parentescos, pero no cumplan con los requisitos de edad antes especificados. Además, será necesario que el interesado cumpla con las siguientes condiciones Quienes deseen conocer cada categoría y los determinados requisitos para calificar podrán hacerlo clicando aquí.