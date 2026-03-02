Tras años de denuncias, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a un reconocido supermercado pagar millones de dólares a sus repartidores independientes. La decisión surge luego de descubrirse que la empresa ofrecía información engañosa sobre salarios y propinas, lo que afectó a cientos de trabajadores. La Comisión Federal de Comercio (FTC), respaldada por 11 estados, reveló que Walmart proporcionaba información incorrecta sobre el pago base y las propinas de los repartidores registrados en su plataforma Spark. En muchos casos, las propinas de múltiples pedidos se consolidaban y se redistribuían entre distintos conductores, sin notificación previa. Además, los materiales promocionales y comunicaciones hacia los repartidores ofrecían estimaciones de ingresos que no reflejaban la realidad, vulnerando el derecho de los trabajadores a información clara y veraz sobre sus condiciones laborales. Como parte del fallo, la empresa deberá pagar aproximadamente 100 millones de dólares a los repartidores afectados. Pero la decisión no se limita a la compensación económica: el supermercado deberá implementar herramientas tecnológicas que permitan a cada conductor verificar en tiempo real el monto exacto de su salario y las propinas recibidas. Además, estará obligado a someterse a auditorías periódicas por parte de la FTC, garantizando que las nuevas medidas se cumplan de manera estricta y evitando futuros engaños El fallo de la Corte Suprema no solo afecta a una empresa puntual: envía una señal directa a todo el ecosistema de plataformas digitales. La transparencia en salarios, incentivos y propinas deja de ser una promesa comercial para convertirse en una obligación legal estrictamente supervisada. Especialistas en regulación laboral advierten que otras compañías del sector podrían verse forzadas a revisar de inmediato sus sistemas de cálculo de ingresos, la forma en que comunican estimaciones salariales y los mecanismos de distribución de propinas. El mensaje es claro: cualquier ambigüedad puede transformarse en una demanda millonaria. Con un sector que movilizó más de USD 150.000 millones en 2023 solo en Estados Unidos, la decisión marca un punto de inflexión estructural en el negocio del reparto y el comercio electrónico, priorizando reglas más claras en una industria que creció más rápido que su marco regulatorio. Spark es la plataforma de reparto lanzada por Walmart en 2018 para gestionar entregas a domicilio a través de conductores independientes. Funciona bajo el modelo de “economía de apps”: los repartidores aceptan pedidos desde una aplicación móvil, realizan la entrega y reciben un pago base más posibles propinas otorgadas por los clientes. El conflicto surgió porque, según la investigación respaldada por la Comisión Federal de Comercio (FTC), el sistema no siempre mostraba con claridad cómo se calculaban esos ingresos. En algunos casos, las propinas de distintos pedidos eran agrupadas y redistribuidas, lo que dificultaba a los conductores saber con precisión cuánto correspondía a cada entrega.