México firmó uno de los más grandes acuerdos de limones con este país.

México dio un paso para diversificar el destino de sus exportaciones agroalimentarias al concretar el primer envío de limón persa de Veracruz hacia Rusia, un mercado estratégico que amplía las opciones comerciales del campo mexicano más allá de Norteamérica. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la venta inicial fue de 21.4 toneladas con destino a Moscú.

La dependencia explicó que este resultado forma parte de una estrategia para fortalecer la presencia internacional de los productores mexicanos. “Este resultado forma parte de una estrategia con la cual las comunidades rurales dan valor agregado a sus cosechas y negocian de manera directa con compradores internacionales”, señaló la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural al informar sobre la operación comercial.

Limones en el campo

Así es el acuerdo comercial que permitió exportar limón persa mexicano a Rusia

La primera exportación fue realizada por integrantes de la sociedad cooperativa Bioproductores del Llano Alto, conformada por 183 productores de Papantla, Veracruz, quienes recibieron acompañamiento técnico y comercial del programa Sembrando Vida. El cargamento viajó a Moscú después de que el producto destacara por su calidad, tamaño, color verde intenso y una vida de anaquel suficiente para soportar un trayecto marítimo de más de 30 días.

Las expectativas para esta nueva relación comercial son positivas. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la apertura de este mercado permitiría comercializar más de 257 toneladas de limón persa durante los próximos seis meses, fortaleciendo la presencia del producto veracruzano en el exterior. El avance también fue impulsado por la participación de productores mexicanos en ferias internacionales como Biofach y Fruit Logistica, celebradas en Alemania.

Qué significa esta exportación para los productores de Veracruz

Papantla es una de las principales regiones productoras de limón persa del país y cuenta con miles de agricultores con capacidad para abastecer mercados internacionales, lo que abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico del campo.

Datos clave del acuerdo comercial:

Primera exportación de limón persa de Papantla hacia Moscú, Rusia.

Venta inicial de 21.4 toneladas .

Participaron 183 socios de la cooperativa Bioproductores del Llano Alto.

Se proyectan 257.4 toneladas de exportación en los próximos seis meses.

Papantla cuenta con al menos 9,500 productores con capacidad de proveeduría.

El proyecto recibió acompañamiento técnico y comercial del programa Sembrando Vida.

Además del apoyo económico que otorga Sembrando Vida a los productores, este resultado refleja una estrategia para fortalecer la organización comunitaria, generar mayor valor agregado a las cosechas y abrir nuevos mercados internacionales que permitan incrementar los ingresos de las familias rurales mexicanas.