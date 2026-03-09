El mes de marzo avanza en la República Mexicana conforme lo establecido en el calendario de pagos de uno de los apoyos económicos más conocidos del país: la Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores. Los habitantes del territorio azteca que se hayan registrado para recibir esta asistencia económica del Gobierno mexicano, podrán cobrar durante la segunda semana del corriente mes el monto de dinero que les corresponda si sus apellidos comienzan con las letras G a la M. Los adultos mayores del territorio azteca forman parte de uno de los sectores poblacionales que recibe asistencia del Gobierno Nacional, con el objetivo de brindar apoyo a todos aquellos ciudadanos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica. Además de los adultos mayores, la Secretaría del Bienestar, entidad que regula la entrega de programas sociales, permite que otros habitantes puedan cobrar la Pensión Bienestar, tales como mujeres, personas con discapacidad y niños y niñas hijos de madres trabajadoras. La entidad encargada de depositar las Pensiones del Bienestar es el Banco del Bienestar, quien a comienzos de marzo publicó el calendario de pagos con el esquema de dispersión de recursos que seguirá. Cabe recordar que la entidad bancaria realiza las transferencias por orden alfabético. Esto implica que cada beneficiario tendrá asignada una fecha de cobro según la letra inicial de su primer apellido. En este sentido, los que tengan su tarjeta del Bienestar y se apelliden de la G a la M, verán acreditado el depósito de la siguiente manera: