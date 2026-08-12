El servicio militar obligatorio es regulado por legislación y determina quiénes deben cumplirlo, cuál es su duración y qué beneficios obtienen los jóvenes al integrarse en las Fuerzas Armadas. (Fuente: Representación creada con IA - Imagen Ilustrativa)

En Colombia, la obligación del servicio militar se establece legalmente para los hombres al llegar a la mayoría de edad. Cada año, un número significativo de jóvenes debe presentarse ante las autoridades para determinar su situación militar, lo cual define si deberán prestar servicio en las Fuerzas Armadas, si quedarán exentos o si tienen que cumplir otros requisitos fijados por la legislación.

La legislación actual especifica que los ciudadanos están obligados a aclarar su situación militar a partir de los 18 años. Este procedimiento es supervisado por entidades como el Ejército Nacional de Colombia y otras organizaciones de seguridad del Estado, las cuales organizan las convocatorias y verifican las personas que deben incorporarse.

En la actualidad, el servicio militar en el país se rige por la Ley 1861 de 2017, que introdujo cambios en el sistema de reclutamiento, estableció nuevas compensaciones económicas y definió excepciones para ciertos grupos de ciudadanos.

Quiénes están obligados al servicio militar

En Colombia, el servicio militar es un deber obligatorio para los hombres entre los 18 y 24 años. Al cumplir la mayoría de edad, los ciudadanos están obligados a presentarse ante las autoridades competentes para definir su situación militar, proceso que establece si deben incorporarse al servicio o aplicar alguna de las exenciones contempladas en la normativa.

Las mujeres no se ven obligadas a cumplir con esta obligación, aunque tienen la opción de hacerlo de forma voluntaria si buscan integrarse a las fuerzas militares o a programas de apoyo institucional. Las convocatorias suelen efectuarse de manera periódica y están destinadas a jóvenes de cohortes de nacimiento específicas.

El servicio militar obligatorio es regulado por legislación y determina quiénes deben cumplirlo, cuál es su duración y qué beneficios obtienen los jóvenes al integrarse en las Fuerzas Armadas.

Cuánto tiempo dura el servicio militar obligatorio

La duración del servicio militar se determina por el perfil del conscripto. Generalmente, los jóvenes que han finalizado la educación secundaria prestan servicio durante un periodo de 12 meses, mientras que aquellos que no poseen el título de bachiller pueden extender su compromiso hasta 18 meses.

Durante dicho periodo, los soldados realizan diversas tareas de apoyo a las Fuerzas Armadas, las cuales incluyen labores de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y desarrollo de programas comunitarios en diversas regiones del país.

Servicio militar: cuánto paga el Gobierno en 2024

En años recientes, el Estado colombiano ha incrementado los beneficios económicos para aquellos que cumplen con esta obligación. Los jóvenes que prestan servicio militar reciben una bonificación mensual que se aproxima al valor de un salario mínimo, además de recibir alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio.

Al finalizar su servicio, los soldados reciben también un pago adicional de licenciamiento junto con apoyo para su reintegración a la vida civil. Estas ventajas tienen como objetivo principal reconocer el tiempo dedicado a la defensa del país y mejorar las condiciones de quienes se incorporan a las fuerzas militares.

Quiénes no deben hacer el servicio militar

La legislación colombiana establece una serie de excepciones que permiten a ciertos ciudadanos quedar exentos del servicio militar. Este grupo incluye a personas con discapacidades físicas o condiciones médicas que les impidan cumplir con las exigencias del servicio.

Adicionalmente, los hombres que se encuentran casados o que tienen hijos, aquellos que sostienen económicamente a sus padres o hermanos, miembros de comunidades indígenas que habitan en sus propios territorios, así como religiosos que pertenecen a instituciones reconocidas, también pueden ser exentos. En determinadas circunstancias, los ciudadanos pueden optar por el pago de una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin la obligación de prestar el servicio.