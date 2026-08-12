El dólar canadiense presenta una cotización de 12.25 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 12 de agosto de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.39%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.28 pesos y un mínimo de 12.26 pesos.

La cotización del Dólar canadiense descendió: en la última semana cayó un 0.42% y en el último año acumula una baja del 6.90%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

El dólar canadiense tuvo cuatro caídas iniciales, un rebote, otra caída, luego tres avances seguidos y un retroceso final, con balance neto bajista en los 10 días.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 3.34%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.35%.

La cotización del Dólar canadiense hoy, considerando los días anteriores, muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto implica que el valor de la moneda ha tenido un repunte en comparación con los días pasados.

Esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables o expectativas de crecimiento en la economía canadiense.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos o casas de cambio autorizadas (verifica su registro visible) y evita cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones; usa como referencia el de Banco de México y pregunta el monto neto que recibirás. Lleva identificación oficial, solicita y guarda tu comprobante y revisa los billetes con sus marcas de seguridad antes de salir. Prefiere horarios diurnos y zonas concurridas; si la suma es alta, acude acompañado.

para finalizar, evita cambiar todo en aeropuertos u hoteles por sus tasas menos favorables; si usas cajeros, hazlo en bancos confiables y elige siempre pagar en pesos para evitar conversiones dinámicas. No exhibas efectivo, divide el dinero en varios lugares y cuenta discretamente frente al cajero. Verifica que montos superiores a 10,000 USD (o su equivalente) deben declararse al entrar o salir del país y cumple con requisitos antilavado en operaciones grandes. Si hay discrepancias, no te retires sin aclararlas y contacta a la Condusef si es necesario.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.