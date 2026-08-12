El arancel de 33.5% aplicado a las importaciones por paquetería simplificada procedentes de Asia está modificando la estrategia logística del comercio electrónico en México, al reducir la viabilidad del envío directo de mercancía desde el extranjero y acelerar la migración hacia modelos de almacenamiento y distribución local, advirtió 99minutos, plataforma de logística.

A un año de la entrada en vigor de la regla 3.7.35 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que estableció esta tasa para las importaciones mediante paquetería simplificada, y con su incorporación a las Reglas Generales de Comercio Exterior 2026, el impacto fiscal se ha vuelto permanente para las plataformas transfronterizas, de acuerdo con la empresa logística.

El cambio ocurre en un mercado donde las ventas digitales superan los MXN $941,000 millones, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), por lo que el incremento en el costo de los paquetes individuales presiona los márgenes de los vendedores que basaban su propuesta de valor en precios bajos y envíos directos desde Asia.

El envío directo perdió ventaja

La nueva estructura de costos está llevando a las empresas a dejar atrás el modelo de transportar pedidos de manera individual desde Asia y apostar por la importación de mercancía en mayores volúmenes para después distribuirla desde territorio mexicano.

“El e-commerce en México entró en una etapa donde la velocidad de entrega y la cercanía del inventario definen la supervivencia del negocio. Traer paquetes uno por uno desde el otro lado del mundo ya no es financieramente viable”, señaló Daniel Finkelstein, gerente Sr. de Programas de Negocio en 99minutos.

La compañía explicó que el cambio implica nacionalizar mercancía antes de su venta y mantenerla disponible en almacenes ubicados estratégicamente dentro del país. De esta manera, el costo arancelario puede distribuirse entre mayores volúmenes de mercancía, en lugar de recaer sobre cada envío individual.

La regulación, implementada para combatir la subvaluación, también elimina parte de la ventaja que tenían los envíos internacionales de bajo valor, lo que obliga a las plataformas transfronterizas y comercializadores internacionales a replantear sus cadenas de suministro.

Fulfillment local gana terreno

Ante este escenario, el almacenamiento dentro de México cobra mayor relevancia, particularmente en centros ubicados cerca de las principales zonas urbanas de consumo.

99minutos señaló que la combinación de transporte de carga, almacenamiento estratégico y fulfillment (almacenar la mercancía en México para preparar y enviar los pedidos desde territorio nacional), permite consolidar inventarios e internar mercancía de manera más eficiente.

Su plataforma Fulfill99, por ejemplo, contempla el procesamiento de pedidos en menos de cuatro horas dentro de hubs urbanos y su conexión con servicios de última milla para ofrecer entregas el mismo día o al día siguiente.

Para las marcas asiáticas, esta estrategia representa un cambio en la forma de operar: en lugar de trasladar cada pedido desde el país de origen hasta el consumidor mexicano, pueden importar mercancía en volumen, almacenarla en México y despacharla conforme se generan las ventas.

“Las cadenas de suministro no pueden depender de vacíos regulatorios para ser rentables. Integrar tecnología y almacenamiento local no sólo amortigua el golpe arancelario, sino que le da a las marcas un control total sobre su inventario”, afirmó Finkelstein.

Con la segunda mitad del año en marcha y las principales temporadas de consumo acercándose, la logística se perfila así como un factor cada vez más determinante para la competencia en el comercio electrónico mexicano.

Para 99minutos, el reto ya no se limita a ofrecer el precio más bajo en las plataformas digitales, sino a contar con una infraestructura de distribución capaz de mantener los tiempos de entrega y evitar que los costos arancelarios terminen trasladándose al consumidor.