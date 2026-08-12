El euro presenta una cotización de 19.68 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 12 de agosto de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.49%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.73 pesos y un mínimo de 19.71 pesos.

El Euro mostró una evolución negativa: en la última semana cayó 1.15% y en el último año acumula un descenso de 8.31%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia claramente bajista, con un breve repunte a mitad del periodo antes de retomar las caídas y cerrar por debajo del nivel inicial.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.7 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana es del 3.35%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.55%.

La cotización del Euro en los últimos cinco días ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato -1 es positivo. Esto indica que el valor del Euro ha ido en aumento, lo que puede reflejar un fortalecimiento de la economía europea frente a otras monedas.

En cambio, si se analiza un periodo anterior donde el dato -1 fue negativo, se podría observar una caída en la cotización del Euro, lo que podría haber generado incertidumbre en el mercado. En general, la tendencia actual sugiere un clima más optimista para el Euro en comparación con esos días anteriores.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.