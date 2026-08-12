Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 12 de agosto en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 12 de agosto

1911: Nace en Ciudad de México (México), Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, alias "Cantinflas", comediante de teatro y actor de cine, ganador del Globo de Oro en 1957. (Hace 115 años)

1881: En la localidad de Ashfield, Massachusetts (EE.UU.), nace Cecil B. DeMille, que será uno de los directores de cine de más éxito durante la primera mitad del siglo XX, con títulos de películas épicas como "Los diez mandamientos" o "El mayor espectáculo del mundo", entre otras. (Hace 145 años)

1866: Nace en Galapagar (Madrid, España) Jacinto Benavente y Martínez, escritor y dramaturgo español, que ganará el Premio Nobel de Literatura en 1922, autor de "Los intereses creados", "Lecciones de buen amor" o "La malquerida", todas ellas obras de gran éxito. (Hace 160 años)

1681: En Horsens, actual Dinamarca, nace Vitus Jonassen Bering, marino y explorador danés al servicio de la marina rusa. Su fama le vendrá por dirigir dos importantes expediciones rusas a Kamchatka en las que explorará la costa siberiana. Logrará navegar por aguas del estrecho que llevará su nombre alcanzando la costa occidental de América del Norte. (Hace 345 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1964: Muere en Canterbury (Reino Unido) a los 56 años el escritor británico de novelas de suspense Ian Fleming, creador de una de las más exitosas y ampliamente imitada serie de ficción popular: James Bond, agente 007 del servicio secreto británico, personaje también llevado a la gran pantalla con enorme éxito de público. (Hace 62 años)

1955: Fallece en Zurich (Suiza), el novelista y crítico alemán Thomas Mann, una de las figuras más importantes de la literatura de la primera mitad del siglo XX cuyas novelas exploran la relación entre el artista y el burgués o entre una vida de contemplación y otra de acción. Obras como "La montaña mágica" o "Muerte en Venecia" han salido de su prodigiosa pluma. (Hace 71 años)

1827: Fallece en Londres (Reino Unido) el pintor inglés William Blake, místico, maravilloso grabador y poeta precursor del modernismo, prerrafaelismo y expresionismo. (Hace 199 años)

30aC: Cleopatra VII, sabiendo que Octaviano pretende llevarla a Roma para hacerla desfilar como esclava en las ciudades que ella misma ha gobernado, decide quitarse la vida tres días antes de su partida. Lo hace mediante la muerte ritual por mordedura de áspid. Anteriormente, ha dirigido un escrito a Octaviano pidiéndole ser enterrada junto a Marco Antonio. Cuando Octaviano recibe la carta, corre a los aposentos en que se halla Cleopatra, de tan sólo 39 años de edad, encontrándola muerta junto a sus criadas. (Hace 2056 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este miércoles

El evento más importante es el nacimiento de Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, "Cantinflas", el 12 de agosto de 1911. Su impacto en el mundo del entretenimiento lo convierte en un ícono de la comedia en el cine y teatro latinoamericano, reconocido por su capacidad para conectar con el público a través del humor y su crítica social.