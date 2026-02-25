La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula con el propósito de disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana. Este sistema determina qué autos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana. Estos son los datos de los automóviles que tendrán prohibido circular por la vía pública este miércoles, 25 de febrero de 2026: Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente especificó que los autos con matrícula de otro país no circularán conforme a la terminación de la matrícula y, adicionalmente, tampoco podrán hacerlo los días de la semana (sin contar los sábados y domingos) de 5 a 11 horas. Los conductores mexicanos que atiendan contingencias, necesiten atención médica o transporten personas que requieran ayuda podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones, informó el Gobierno de México. La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente: Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.