El fin de una era en las carreteras españolas ha llegado. Tras décadas siendo un elemento indispensable en el maletero de cualquier conductor, los tradicionales triángulos de emergencia están siendo retirados de la circulación. La Dirección General de Tráfico (DGT) impulsó un cambio normativo que busca modernizar la seguridad vial y, sobre todo, reducir el riesgo de atropellos al señalizar un incidente en la vía. Los triángulos de emergencia han sido hasta ahora la forma tradicional de advertir a otros conductores de una parada imprevista. Según la normativa antigua, los vehículos debían llevar dos triángulos homologados en el habitáculo. Estos debían colocarse a 50 metros del coche (uno detrás y otro delante en carreteras bidireccionales), siempre perpendiculares a la vía, y combinados con el chaleco reflectante y las luces de emergencia. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, la nueva normativa de tráfico prohibió el uso de los triángulos de emergencia para señalizar averías o accidentes en la vía. En lugar de los triángulos, ahora será obligatoria la baliza V16 conectada en todos los automóviles. Este dispositivo tecnológico representa un avance significativo en seguridad vial y marca el adiós definitivo a un objeto que ha acompañado a los conductores durante más de tres décadas. Se trata de una luz de emergencia geolocalizada que se coloca en el techo del vehículo o en la parte más alta. A diferencia de los triángulos, no requiere que el conductor salga del coche, lo que reduce drásticamente el riesgo de atropellos. Su funcionamiento es completamente digital e integrado con la plataforma DGT 3.0. La baliza cuenta con una tarjeta eSIM integrada que la conecta automáticamente a la red de la DGT. Al activarla (de forma manual por el usuario), envía cada 100 segundos su estado de activación, desactivación y geoposicionamiento al Punto de Acceso Nacional. La información llega en tiempo real a: Se trata de una solución IoT en la nube basada en estándares como API REST y colas MQTT. En ese sentido, Vodafone fue seleccionada como operadora para dar soporte técnico durante cuatro años. Las ventajas son claras y múltiples. La baliza V16 es visible a 1000 metros (frente a los 100 metros de los triángulos), incluso en condiciones climáticas adversas como lluvia, niebla o noche cerrada. Elimina por completo la necesidad de salir del vehículo a colocar señales físicas, un gesto que cada año causa decenas de atropellos mortales (26 fallecidos en carreteras interurbanas solo en el año anterior al anuncio de la medida, según datos de la DGT). Justamente, España se conviritó en el primer país de la Unión Europea en hacer obligatoria esta tecnología. Por su parte, la Comisión Europea ya reconoció el “carácter innovador” de la baliza V16 y países como Luxemburgo ya han eliminado los triángulos. La medida se basa en el Real Decreto 159/2021, que regula los servicios de auxilio en carretera.