El organismo gubernamental encargado de la gestión de la Megalópolis (CAMe) incorporó la iniciativa Hoy No Circula con la finalidad de bajar la contaminación y aumentar la pureza del ambiente en la capital mexicana y en los municipios más importantes del área metropolitana.

Este programa determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los autos que no circulan en México este jueves, 6 de noviembre de 2025

Los datos de los carros que tendrán prohibido circular por la vía pública este jueves, 6 de noviembre de 2025 son los siguientes:

En contraste, según la Secretaría del Medio Ambiente, los automóviles con matrícula foránea no podrán circular de acuerdo con el último dígito de la placa y, además, tampoco tendrán permiso para andar de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana.

¿Qué conductores quedan exentos del programa?

Los conductores mexicanos que atiendan contingencias, necesiten atención médica o transporten personas que requieran ayuda podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones, informó el Gobierno de México.

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.