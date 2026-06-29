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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su rechazo a que funcionarios o representantes populares impulsen a familiares directos como sucesores en cargos públicos, incluso cuando se trate de puestos obtenidos mediante el voto popular. Señaló que no comparte la práctica de que un cargo pase de una persona a su esposa, hijos, primos u otros familiares cercanos, ya que considera que este tipo de dinámicas no favorece la democracia del país.

En detalle, la mandataria promovió una reforma para establecer en la Constitución mecanismos que impidan la sucesión inmediata de familiares en puestos de elección popular, con el objetivo de evitar beneficios entre conocidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Fuente: EFE Mario Guzmán

A continuación, los detalles sobre la postura de Sheinbaum acerca de la “herencia” de cargos públicos en México.

¿Cómo funciona la política en México?

En la actualidad, la legislación mexicana contempla restricciones para impedir que una persona sea sustituida en el siguiente proceso electoral por un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, salvo algunas excepciones previstas en la propia norma.

Estas disposiciones aplican tanto a cargos administrativos como a puestos de representación popular y permanecerán vigentes, en principio, hasta 2030.

Sheinbaum también subrayó que Morena adoptó desde este año criterios internos para desalentar este tipo de candidaturas familiares. Asimismo, señaló que las acciones destinadas a garantizar la paridad de género no deben utilizarse como argumento para favorecer a personas previamente seleccionadas por vínculos familiares o políticos.

La participación de las mujeres en el Gobierno

Respecto a la participación de mujeres en los procesos electorales, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con reglas específicas para asegurar la igualdad de género en las postulaciones.

Los partidos están obligados a presentar un número equilibrado de candidatas y candidatos para las gubernaturas en disputa, y cuando exista un número impar de cargos, la posición adicional deberá ser asignada a una mujer.

Además, la autoridad electoral exige que las postulaciones femeninas se distribuyan de manera equitativa en entidades competitivas, evitando que las mujeres sean relegadas únicamente a estados donde los partidos tengan menores posibilidades de triunfo.

En este contexto, Morena abrió el registro de aspirantes para participar en las 17 elecciones de gubernaturas que se celebrarán en 2027. Durante el proceso, los interesados deberán suscribir compromisos relacionados con:

Legalidad

Paridad de género

Respeto a las reglas internas del partido

Los aspirantes también aceptaron el mecanismo de encuestas como método para definir las candidaturas y se comprometieron a respetar los resultados que arroje dicho procedimiento.