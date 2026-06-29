La plaza bursátil local informó que suspendió las operaciones previo al arranque de la jornada este 29 de junio.

En esta noticia BMV sin operaciones, pero sin interrumpir al mercado local

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reanudó las operaciones este lunes luego de una interrupción de casi dos horas, la suspensión más prolongada registrada por la plaza bursátil desde la falla técnica de octubre de 2020.

La bolsa informó que las operaciones en los mercados de capitales, renta fija y metales fueron suspendidas a las 7:27 horas y reanudadas a las 9:55 horas, después de resolver un incidente relacionado con la transmisión de información.

“La suspensión se debió a la duplicidad de información de las bases de datos”, explicó la BMV en un comunicado.

La institución, dirigida por Jorge Alegría, señaló que el incidente no obedeció a una falla tecnológica ni afectó el funcionamiento del Motor de Negociación (MoNet). Agregó que decidió suspender temporalmente las operaciones para garantizar la equidad y continuidad del mercado mientras se atendía el problema.

BMV sin operaciones, pero sin interrumpir al mercado local

Durante la interrupción, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) informó a través de su cuenta de X que continuaba operando “con total normalidad y al 100%”, por lo que las casas de bolsa e inversionistas pudieron seguir negociando valores listados en ese mercado.

La suspensión representa el episodio de mayor duración para la BMV desde octubre de 2020, cuando una falla técnica obligó a detener la sesión bursátil a media jornada y las operaciones se reanudaron hasta el día siguiente.

Más recientemente, en abril de 2023, la bolsa suspendió temporalmente las operaciones durante alrededor de una hora debido a un incidente operativo, antes de restablecer el servicio ese mismo día.

En marzo de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19, la BMV también activó los mecanismos de suspensión temporal de negociación, aunque en esa ocasión la interrupción respondió a la fuerte volatilidad provocada por el desplome de los mercados financieros y no a un problema operativo.