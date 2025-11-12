Si tienes 60 años o más, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) puede abrirte la puerta a descuentos y beneficios en todo el país. Recientemente, el proceso se volvió más accesible y ágil gracias a un nuevo sistema digital que permite la posibilidad de tramitar este documento sin largas filas ni esperas.

A continuación, te contamos cuáles son los trucos definitivos para conseguir este beneficio de manera rápida y segura. Checa los detalles.

El truco definitivo para tramitar tu credencial INAPAM sin filas ni contratiempos

El mejor truco para tramitar tu credencial INAPAM rápido y sin filas es localizar previamente el módulo más cercano desde el portal oficial del Gobierno de México. Así evitas traslados innecesarios y largas esperas.

También se recomienda acudir temprano, preferiblemente al inicio de la semana, y llevar todos los documentos en original y copia, junto con una foto tamaño infantil reciente.

Por último, no recurras a intermediarios ni gestores: el trámite es totalmente gratuito y personal . Siguiendo estos pasos, puedes obtener tu credencial sin complicaciones y en muy poco tiempo.

Requisitos actualizados para sacar la credencial INAPAM en 2025

Tener 60 años cumplidos o más al momento del trámite.

Presentar en original y copia los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir).

CURP y acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).

Fotografía tamaño infantil, reciente, en fondo blanco y sin lentes ni gorra.

El trámite es gratuito y personal; no requiere gestores ni pagos en línea.

Se realiza únicamente en los módulos oficiales de la Secretaría de Bienestar

Al cumplir con los requisitos, la credencial se entrega el mismo día, permitiendo disfrutar de los beneficios de forma inmediata.

Dónde tramitar la credencial INAPAM 2025: pasos para ubicar tu módulo más cercano

El Gobierno de México simplificó el proceso para localizar los módulos del INAPAM en todo el país: