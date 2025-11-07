Por primera vez la maratón de descuentos por el Buen Fin se llevará a cabo por anticipado y comenzará el fin de semana de mega descuentos un jueves, en vez de dar inicio en viernes, como era lo habitual hasta ahora. Las tiendas ofrecerán sus promociones y ofertas desde el 13 al lunes 17 de noviembre y un sector de la población se verá doblemente beneficiado.

Se trata de uno de los acontecimientos más esperados en el año, donde los usuarios pueden acceder a ofertas reales en toda clase de productos, desde vestimenta hasta tecnología y artículos del hogar. Esta es la edición número 15 y se destaca como una oportunidad comercial única en México.

¿Los jubilados podrán comprar con Tarjeta del INAPAM?

El Buen Fin es una oportunidad para acceder a los productos de uso diario a los mejores precios en el mercado. También se puede aprovechar para renovar los electrodomésticos o hacer grandes compras, ya que participan todos los medios de pago.

En el caso de los adultos mayores podrán acceder a un beneficio doble: acceder a los descuentos exclusivos del programa y combinarlos con las ofertas ofrecidas por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

De todas formas, la población de la tercera edad deberá tener en cuenta que muchos establecimientos con convenio activo con INAPAM no aceptarán la tarjeta durante las ventas especiales ni permitirán combinar beneficios. Por lo que se recomienda consultar antes de comprar y verificar cuál opción es más viable.

En ese sentido, el Directorio de Beneficios 2025 aclaró que de acuerdo con las reglas del instituto mexicano, durante el Buen Fin no se contemplan beneficios extras o adicionales con la Credencial Inapam.

Cómo obtener la credencial del INAPAM

La página oficial del Gobierno de México, aquellos adultos de 60 años o más que quieran dar inicio a esta gestión deberán presentar los siguientes documentos: